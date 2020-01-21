Успех Медведева, победы Хачанова и Рублёва, вылет Шараповой из топ-350: итоги второго дня Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в четырёх сетах обыграл четвертьфиналиста прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй круг турнира. Карен Хачанов и Андрей Рублёв также не испытали серьёзных проблем в первом раунде, отдав по одной партии. Мария Шарапова проиграла Донне Векич и автоматически потеряла место в топ-350 рейтинга WTA. RT рассказывает о главных событиях второго игрового дня соревнований.

Успех мужского трио

Основные надежды российских болельщиков и экспертов были связаны с Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым. Отечественная тройка не ударила в грязь лицом и преодолела барьер первого раунда, но сделала это не без проблем. Каждый из них проиграл по одной партии.

Несмотря на звание четвёртой ракетки мира, именно Медведеву меньше других повезло со жребием. В соперники ему достался 50-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо, который уже успел заявить о себе в Мельбурне. В прошлом году он расправился с двукратным финалистом турниров Большого шлема Кевином Андерсоном и Григором Димитровым, благодаря чему добрался до четвертьфинала. А остановить его смог лишь будущий финалист Рафаэль Надаль.

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Но в этот раз ему оказалось не под силу повторить прошлогодний результат. Всё, чем смог довольствоваться француз — это победой во втором сете. Медведев превзошёл его почти во всех ключевых аспектах, а добиться успеха ему не помешали даже серьёзные проблемы. Так, он совершил 12 двойных ошибок (правда, компенсировал их 13 эйсами) и 42 невынужденных. В целом оба теннисиста не очень уверенно действовали на подаче, что вылилось в 25 брейк-пойнтов на двоих.

В схожем ключе проходил матч с участием Хачанова, которому противостоял Марио Вилелья Мартинес. Для малоизвестного испанца этот Australian Open стал первым крупным турниром в карьере, а до настоящего момента его лучшим достижением был выход в третью стадию квалификации US Open. Как и Тиафо, он оказался сильнее во одном из сетов, но на большее его не хватило.

Россиянин действовал первым номером, много ошибался (46:31), но с лихвой компенсировал это огромным числом активно выигранных очков (59:31). Ключевым стал успех в третьей партии, по ходу которой испанец серьёзно зацепился и даже довёл дело до тай-брейка. Правда, там он довольствовался лишь четырьмя очками, после чего явно потерял интерес к происходящему и почти не сопротивлялся.

Заставил немного поволноваться и Рублёв. Триумфатор турниров в Дохе и Аделаиде успешно начал встречу с австралийцем Кристофером О’Коннеллом, но во второй партии проиграл «всухую». Могло показаться, что эта неудача сломает Андрея, однако он быстро взял себя в руки и за 60 минут решил все вопросы. Таким образом, в его послужном списке стало 13 побед подряд в официальных матчах, а его последнее поражение произошло на Кубке Кремля.

Что касается второго круга, то звёздная тройка россиян сразится с сильно уступающими им в классе оппонентами. Медведеву досталась 189-я ракетка мира испанец Педро Мартинес Портеро, Рублёву — расположившийся на 91-й строчке японца Юити Сугита. Меньше всех повезло Хачанову, но 21-летнего шведа Микаэля Имера вряд ли можно назвать равным ему по уровню, что подтверждает его место в восьмой десятке рейтинга.

The Russian rises to the top 👊@DaniilMedwed breaks Frances Tiafoe to take an entertaining third set, 6-4. The World No.4 leads two sets to one.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/QM21R1B7Jp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Вылет Шараповой

Одним из главных разочарований второго дня Открытого чемпионата Австралии стало выступление Марии Шараповой. Пятикратная победительница ТБШ не смогла совладать с Донной Векич и была завершить выступление. Россиянка допускала слишком много невынужденных ошибок (31), что в итоге привело к её поражению со счётом 3:6, 4:6.

Стоит отметить, что временами Шарапова смотрелась довольно неплохо, но неожиданно выпускала нити игры. Этим блестяще пользовалась Векич, которая выиграла четыре гейма подряд в первой партии и пять — во второй. Примечательно, что к тому моменту Мария вела со счётом 4:1 и была близка к тому, чтобы восстановить паритет.

Для россиянки это поражение стало четвёртым подряд на всех турнирах. В последний раз она побеждала на «Мастерсе» в Цинциннати, где в первом раунде взяла верх над Алисон Риск. Столь неудовлетворительные результаты приведут к тому, что по окончании Australian Open Шарапова выпадет из числа лучших 350 теннисисток планеты.

«Могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре, старалась. Мне пришлось нелегко. Встреча прошла не так, как мне хотелось бы», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Неудачи россиянок

Поражение Шараповой стал не единственной потерей для России на стадии первого круга Открытого чемпионата Австралии. Помимо неё с мечтами об успешном выступлении в Мельбурне расстались ещё пятеро отечественных спортсменов, причём трое из них — в женском одиночном разряде. У мужчин единственным неудачником оказался Евгений Донской, не сумевший совладать с Фернандо Вердаско. Он уступил в трёх партиях и не смог повторить свой прошлогодний результат. Тогда он дошёл до второго раунда, где уступил Филипу Крайиновичу.

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Тем временем, в женской сетке самым обидным стало поражение Дарьи Касаткиной. Ещё в октябре 2018 года она считалась самой перспективной отечественной теннисисткой и входила в десятку сильнейших на планете, но с того момента не выиграла ни одного турнира и опустилась на 69-ю строчку. Вследствие этого, жребий определил ей в оппонентки Мэдисон Киз. Американке для победы потребовалось всего 58 минут. При этом россиянка оказала фавориту посильную помощь, допустив девять двойных и 20 невынужденных ошибок. Но наиболее ощутимой стала разница в активно выигранных мячах — 5:29 в пользу американки. Как итог: всего четыре взятых гейма и четвёртое поражение в первом круге на пяти последних «мейджорах».

Помимо Касаткиной, досрочно покинуть Мельбурн пришлось Маргарите Гаспарян, Людмиле Самсоновой и Виталии Дьяченко. Первые две уступили Марии Саккари и Елене Остапенко соответственно, не взяв ни одного сета, а третья оказала более серьёзное сопротивление. В противостоянии с Даниэль Коллинз она выиграла вторую партию, но развить успех ей помешала всё та же смесь из двойных и невынужденных ошибок.

Светлым пятном стали триумфы Анны Блинковой и Светланы Кузнецовой. Первая не оставила шансов итальянке Ясмин Паолини и во второй раз в карьере вышла во второй раунд, а вторая сенсационно остановила Маркету Вондроушову. Двукратная победительница Australian Open сумела отомстить чешке за поражение в 1/8 финала соревнований в Стамбуле и прервать серию неудач на турнирах Большого шлема. В последний раз она проходила дальше первого круга на US Open 2017 года. Стоит отметить, что Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова также должны были провести свои встречи, но из-за плотного графика они были перенесены на 22 января.

Welcome back Svetlana 🇷🇺



After two years away, @SvetlanaK27 upsets 15th seed Marketa Vondrousova 6-2 4-6 6-4 to advance to the #AusOpen second round for the 14th time.#AO2020pic.twitter.com/hrzcaJIqIs — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Фавориты

У мужчин первые номера посева обошлись без потерь. Рафаэль Надаль легко расправился с Уго Дельеном, а его соотечественник Роберто Баутиста-Агут не испытал проблем в дуэли с ещё одним испанцем Фелисиано Лопесом. Прославленный мастер игры на грунте Доминик Тим сумел реабилитироваться за ранние вылеты в Лондоне и Нью-Йорке и легко разобрался с Адрианом Маннарино. Примечательно, что лучшим достижением француза является выход в третий круг первенства 2018 года, где он также уступил австрийцу.

Дальше проследовали Александр Зверев, Гаэль Монфис и Давид Гоффен, который уже в третьем круге может стать соперником Рублёва, а серьёзной потерей стала лишь неудача Жо-Вильфрида Тсонга. Французский ветеран был вынужден сняться из-за проблем со спиной и уступить дорогому местному спортсмену Алексею Попырину. Также вышел из борьбы соперник Рублёва по полуфиналу соревнований в Аделаиде. Феликс Оже-Альяссим проиграл Эрнесту Гулбису и позволил латвийцу впервые за полтора года выйти во второй раунд на мейджоре.

У женщин лидеры также уверенно начали дорогу к финалу. Симона Халеп, Элина Свитолина и Белинда Бенчич без проблем разобрались с соперницами ниже классом, а меньше всех со жребием повезло Каролине Плишковой. Ей досталась опытная Кристина Младенович, но и она была вынуждена капитулировать в двух партиях. Чешка в 15-й раз подряд преодолела барьер первого круга на самых престижных первенствах, а француженка сможет сосредоточиться на выступлениях в парном разряде.

При этом одними из главных неудачниц стали Йоханна Конта и Аманда Анисимова. Спортсменки расположились в топ-25 сильнейших на планете, но не смогли подтвердить свой класс. Первая не совладала с Онс Жабер, а вторая — с Зариной Дияс.

All smiles after beginning her #AO2020 campaign with a win.



Can the two-time Grand Slam champion go all the way this fortnight?#AusOpen | @Simona_Haleppic.twitter.com/wsDGWM4ZpV — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Сила воли

Одним из самых впечатляющих камбэков дня отметился Фабио Фоньини. На пару с Райли Опелкой они подарили зрителям настоящий триллер, который продлился 3 часа 46 минут. Итальянец уступил в первых двух партиях, но собрался и выиграл матч. И это при том, что американец был просто великолепен на подаче и записал на свой счёт 35 эйсов.

Противостояние получилось не только напряжённым, но и эмоциональным. Особенно усердствовал Фоньини, который несколько раз бросил ракетку о корт, а в одном из эпизодов ударил рукой по инвентарю и получил травму указательного пальца. Кроме того, оба вступали в конфронтацию с судьёй на вышке, а Опелка и вовсе обвинил того в предвзятости. Правда, потом осознал, что повёл себя слишком грубо.

Стоит отметить, что Фоньини заслужил право считаться специалистом по камбэкам и отыгрывался со счёта 0:2 на всех четырёх турнирах Большого шлема. На «Ролан Гаррос» он брал верх над Монфисом, на Уимблдоне — над Майклом Расселом и Алексом Кузнецовым, а на Открытом чемпионате США — над Теймуразом Габашвили. Кроме того, из 34 пятисетовых встреч в карьере он выиграл 21, а в последних десяти и вовсе потерпел лишь одну неудачу.

Fognini hurt his hand quite stylishly, though (assuming this is the moment). (h/t @Galloots) #AusOpenhttps://t.co/xQcDJXIFyj — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 21, 2020

События

Помимо прочего, второй день запомнился рядом интересных моментов. Так, итальянец Марко Трунгеллити не сумел взять ни сета в дуэли с Теннисом Сандгреном, зато привлёк внимание фанатов своим внешним видом. На корте он предстал в футболке с оригинальным орнаментом, который уже успел запомниться местным болельщикам.

Fashionista Marco Trungelliti served one last look in his R1 loss today to Tennys Sandgren (who himself is exploring new frontiers in sleevelessness). #AusOpenpic.twitter.com/ZPTFPf8dwd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 21, 2020

Его соотечественник Лоренцо Сонего потерпел поражение от любимца местной публики Ника Кирьоса, чем поспособствовал борьбе с последствиями лесных пожаров в Австралии. По окончании встречи легендарный в прошлом теннисист Джон Макинрой пообещал хозяину кортов, что будет жертвовать на эти цели по тысяче долларов за каждый выигранный им сет.

Примечательно, что Зверев пообещал отдавать по $10 тыс. долларов за каждый выигранный матч на соревнованиях. А в случае победы он и вовсе намерен перечислить весь гонорар ($2,8 млн. — RT) на борьбу с последствиями катастрофы.