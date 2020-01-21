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Успех Медведева, победы Хачанова и Рублёва, вылет Шараповой из топ-350: итоги второго дня Australian Open

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Сергей Стариков
Россиянин Даниил Медведев в четырёх сетах обыграл четвертьфиналиста прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй круг турнира. Карен Хачанов и Андрей Рублёв также не испытали серьёзных проблем в первом раунде, отдав по одной партии. Мария Шарапова проиграла Донне Векич и автоматически потеряла место в топ-350 рейтинга WTA. RT рассказывает о главных событиях второго игрового дня соревнований.
Успех Медведева, победы Хачанова и Рублёва, вылет Шараповой из топ-350: итоги второго дня Australian Open
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

Успех мужского трио

Основные надежды российских болельщиков и экспертов были связаны с Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым. Отечественная тройка не ударила в грязь лицом и преодолела барьер первого раунда, но сделала это не без проблем. Каждый из них проиграл по одной партии.

Несмотря на звание четвёртой ракетки мира, именно Медведеву меньше других повезло со жребием. В соперники ему достался 50-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо, который уже успел заявить о себе в Мельбурне. В прошлом году он расправился с двукратным финалистом турниров Большого шлема Кевином Андерсоном и Григором Димитровым, благодаря чему добрался до четвертьфинала. А остановить его смог лишь будущий финалист Рафаэль Надаль.

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Но в этот раз ему оказалось не под силу повторить прошлогодний результат. Всё, чем смог довольствоваться француз — это победой во втором сете. Медведев превзошёл его почти во всех ключевых аспектах, а добиться успеха ему не помешали даже серьёзные проблемы. Так, он совершил 12 двойных ошибок (правда, компенсировал их 13 эйсами) и 42 невынужденных. В целом оба теннисиста не очень уверенно действовали на подаче, что вылилось в 25 брейк-пойнтов на двоих. 

В схожем ключе проходил матч с участием Хачанова, которому противостоял Марио Вилелья Мартинес. Для малоизвестного испанца этот Australian Open стал первым крупным турниром в карьере, а до настоящего момента его лучшим достижением был выход в третью стадию квалификации US Open. Как и Тиафо, он оказался сильнее во одном из сетов, но на большее его не хватило.

Россиянин действовал первым номером, много ошибался (46:31), но с лихвой компенсировал это огромным числом активно выигранных очков (59:31). Ключевым стал успех в третьей партии, по ходу которой испанец серьёзно зацепился и даже довёл дело до тай-брейка. Правда, там он довольствовался лишь четырьмя очками, после чего явно потерял интерес к происходящему и почти не сопротивлялся.

Заставил немного поволноваться и Рублёв. Триумфатор турниров в Дохе и Аделаиде успешно начал встречу с австралийцем Кристофером О’Коннеллом, но во второй партии проиграл «всухую». Могло показаться, что эта неудача сломает Андрея, однако он быстро взял себя в руки и за 60 минут решил все вопросы. Таким образом, в его послужном списке стало 13 побед подряд в официальных матчах, а его последнее поражение произошло на Кубке Кремля.

Что касается второго круга, то звёздная тройка россиян сразится с сильно уступающими им в классе оппонентами. Медведеву досталась 189-я ракетка мира испанец Педро Мартинес Портеро, Рублёву — расположившийся на 91-й строчке японца Юити Сугита. Меньше всех повезло Хачанову, но 21-летнего шведа Микаэля Имера вряд ли можно назвать равным ему по уровню, что подтверждает его место в восьмой десятке рейтинга.

Вылет Шараповой

Одним из главных разочарований второго дня Открытого чемпионата Австралии стало выступление Марии Шараповой. Пятикратная победительница ТБШ не смогла совладать с Донной Векич и была завершить выступление. Россиянка допускала слишком много невынужденных ошибок (31), что в итоге привело к её поражению со счётом 3:6, 4:6.

Стоит отметить, что временами Шарапова смотрелась довольно неплохо, но неожиданно выпускала нити игры. Этим блестяще пользовалась Векич, которая выиграла четыре гейма подряд в первой партии и пять — во второй. Примечательно, что к тому моменту Мария вела со счётом 4:1 и была близка к тому, чтобы восстановить паритет.

Для россиянки это поражение стало четвёртым подряд на всех турнирах. В последний раз она побеждала на «Мастерсе» в Цинциннати, где в первом раунде взяла верх над Алисон Риск. Столь неудовлетворительные результаты приведут к тому, что по окончании Australian Open Шарапова выпадет из числа лучших 350 теннисисток планеты.

«Могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре, старалась. Мне пришлось нелегко. Встреча прошла не так, как мне хотелось бы», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Неудачи россиянок

Поражение Шараповой стал не единственной потерей для России на стадии первого круга Открытого чемпионата Австралии. Помимо неё с мечтами об успешном выступлении в Мельбурне расстались ещё пятеро отечественных спортсменов, причём трое из них — в женском одиночном разряде. У мужчин единственным неудачником оказался Евгений Донской, не сумевший совладать с Фернандо Вердаско. Он уступил в трёх партиях и не смог повторить свой прошлогодний результат. Тогда он дошёл до второго раунда, где уступил Филипу Крайиновичу.

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Тем временем, в женской сетке самым обидным стало поражение Дарьи Касаткиной. Ещё в октябре 2018 года она считалась самой перспективной отечественной теннисисткой и входила в десятку сильнейших на планете, но с того момента не выиграла ни одного турнира и опустилась на 69-ю строчку. Вследствие этого, жребий определил ей в оппонентки Мэдисон Киз. Американке для победы потребовалось всего 58 минут. При этом россиянка оказала фавориту посильную помощь, допустив девять двойных и 20 невынужденных ошибок. Но наиболее ощутимой стала разница в активно выигранных мячах — 5:29 в пользу американки. Как итог: всего четыре взятых гейма и четвёртое поражение в первом круге на пяти последних «мейджорах».

Помимо Касаткиной, досрочно покинуть Мельбурн пришлось Маргарите Гаспарян, Людмиле Самсоновой и Виталии Дьяченко. Первые две уступили Марии Саккари и Елене Остапенко соответственно, не взяв ни одного сета, а третья оказала более серьёзное сопротивление. В противостоянии с Даниэль Коллинз она выиграла вторую партию, но развить успех ей помешала всё та же смесь из двойных и невынужденных ошибок.

Светлым пятном стали триумфы Анны Блинковой и Светланы Кузнецовой. Первая не оставила шансов итальянке Ясмин Паолини и во второй раз в карьере вышла во второй раунд, а вторая сенсационно остановила Маркету Вондроушову. Двукратная победительница Australian Open сумела отомстить чешке за поражение в 1/8 финала соревнований в Стамбуле и прервать серию неудач на турнирах Большого шлема. В последний раз она проходила дальше первого круга на US Open 2017 года. Стоит отметить, что Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова также должны были провести свои встречи, но из-за плотного графика они были перенесены на 22 января.

Фавориты

У мужчин первые номера посева обошлись без потерь. Рафаэль Надаль легко расправился с Уго Дельеном, а его соотечественник Роберто Баутиста-Агут не испытал проблем в дуэли с ещё одним испанцем Фелисиано Лопесом. Прославленный мастер игры на грунте Доминик Тим сумел реабилитироваться за ранние вылеты в Лондоне и Нью-Йорке и легко разобрался с Адрианом Маннарино. Примечательно, что лучшим достижением француза является выход в третий круг первенства 2018 года, где он также уступил австрийцу.

Дальше проследовали Александр Зверев, Гаэль Монфис и Давид Гоффен, который уже в третьем круге может стать соперником Рублёва, а серьёзной потерей стала лишь неудача Жо-Вильфрида Тсонга. Французский ветеран был вынужден сняться из-за проблем со спиной и уступить дорогому местному спортсмену Алексею Попырину. Также вышел из борьбы соперник Рублёва по полуфиналу соревнований в Аделаиде. Феликс Оже-Альяссим проиграл Эрнесту Гулбису и позволил латвийцу впервые за полтора года выйти во второй раунд на мейджоре.  

У женщин лидеры также уверенно начали дорогу к финалу. Симона Халеп, Элина Свитолина и Белинда Бенчич без проблем разобрались с соперницами ниже классом, а меньше всех со жребием повезло Каролине Плишковой. Ей досталась опытная Кристина Младенович, но и она была вынуждена капитулировать в двух партиях. Чешка в 15-й раз подряд преодолела барьер первого круга на самых престижных первенствах, а француженка сможет сосредоточиться на выступлениях в парном разряде.

При этом одними из главных неудачниц стали Йоханна Конта и Аманда Анисимова. Спортсменки расположились в топ-25 сильнейших на планете, но не смогли подтвердить свой класс. Первая не совладала с Онс Жабер, а вторая —  с Зариной Дияс.

Сила воли

Одним из самых впечатляющих камбэков дня отметился Фабио Фоньини. На пару с Райли Опелкой они подарили зрителям настоящий триллер, который продлился 3 часа 46 минут. Итальянец уступил в первых двух партиях, но собрался и выиграл матч. И это при том, что американец был просто великолепен на подаче и записал на свой счёт 35 эйсов.

Противостояние получилось не только напряжённым, но и эмоциональным. Особенно усердствовал Фоньини, который несколько раз бросил ракетку о корт, а в одном из эпизодов ударил рукой по инвентарю и получил травму указательного пальца. Кроме того, оба вступали в конфронтацию с судьёй на вышке, а Опелка и вовсе обвинил того в предвзятости. Правда, потом осознал, что повёл себя слишком грубо.

Стоит отметить, что Фоньини заслужил право считаться специалистом по камбэкам и отыгрывался со счёта 0:2 на всех четырёх турнирах Большого шлема. На «Ролан Гаррос» он брал верх над Монфисом, на Уимблдоне — над Майклом Расселом и Алексом Кузнецовым, а на Открытом чемпионате США — над Теймуразом Габашвили. Кроме того, из 34 пятисетовых встреч в карьере он выиграл 21, а в последних десяти и вовсе потерпел лишь одну неудачу.

События

Помимо прочего, второй день запомнился рядом интересных моментов. Так, итальянец Марко Трунгеллити не сумел взять ни сета в дуэли с Теннисом Сандгреном, зато привлёк внимание фанатов своим внешним видом. На корте он предстал в футболке с оригинальным орнаментом, который уже успел запомниться местным болельщикам.

Его соотечественник Лоренцо Сонего потерпел поражение от любимца местной публики Ника Кирьоса, чем поспособствовал борьбе с последствиями лесных пожаров в Австралии. По окончании встречи легендарный в прошлом теннисист Джон Макинрой пообещал хозяину кортов, что будет жертвовать на эти цели по тысяче долларов за каждый выигранный им сет.

Примечательно, что Зверев пообещал отдавать по $10 тыс. долларов за каждый выигранный матч на соревнованиях. А в случае победы он и вовсе намерен перечислить весь гонорар ($2,8 млн. — RT) на борьбу с последствиями катастрофы.

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