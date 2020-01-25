Победы Медведева и Рублёва, триллер Хачанова и сенсация от Павлюченковой: итоги шестого дня Australian Open

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв Алексея Попырина и Давида Гоффена соответственно. Анастасия Павлюченкова взяла верх над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой, а Карен Хачанов в пятисетовом матче уступил Нику Кирьосу. RT рассказывает о главных событиях шестого игрового дня соревнований.

Победы Медведева и Рублёва

В шестой день Открытого чемпионата Австралии на корт должны были выйти все оставшиеся представители России в мужском одиночном разряде. Первым сыграл Андрей Рублёв, соперником которого выступал Давид Гоффен. Бельгиец считался первым серьёзным испытанием для россиянина, ударно начавшего сезон победами на соревнованиях в Дохе и Аделаиде.

Встреча не обманула ожиданий болельщиков и получилась достойной противостояния теннисистов из топ-20. Они провели на корте три часа, за которые россиянин сумел оправиться после неудачи в первом сете и забрать три оставшихся. В целом матч получился равным, оппоненты ни в чём не уступали друг другу, а ключевым фактором стала разница в невынужденных ошибках. Гоффен допускал их значительно чаще (51:32), что и стоило ему продолжения борьбы на турнире. И это при том, что по числу выигранных брейк-пойнтов он взял верх. Правда, все они пришлись на старт дуэли.

Для Рублёва эта победа стала 15-й подряд и 11-й — в нынешнем сезоне, но продлить серию будет очень непросто. В четвёртом круге он сразится с седьмой ракеткой планеты Александром Зверевым, которого он не только ни разу не побеждал, но и не выиграл у него ни партии. В свою очередь, немец затратил крайне мало сил и всего за три сета разобрался с Фернандо Вердаско.

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В отличие от соотечественника, Даниил Медведев практически без проблем проложил себе дорогу в следующий раунд. Ему потребовалось всего 1 час 44 минуты, чтобы расправиться с Алексеем Попыриным. Россиянин отлично действовал на подаче, что отражает как 72% выигранных розыгрышей, так и всего один брейк-пойнт у соперника, который остался нереализованным. В свою очередь, финалист US Open пять раз заставал визави врасплох и доминировал на площадке, а его настрой не сбили даже медицинские перерывы.

«Я рад, что победил в трёх сетах. У меня остались хорошие воспоминания о прошлом годе, когда я в первый раз на турнире Большого шлема играл на второй неделе. Надеюсь, в этот раз тоже далеко пройду. Постараюсь выиграть как можно больше матчей. Надеюсь победить во всех семи встречах здесь», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Следующим оппонентом первой ракетки России станет Стэн Вавринка. До настоящего момента швейцарец ни разу не побеждал в очном противостоянии, но будет иметь небольшое преимущество. В субботу ему не пришлось проводить полный матч ввиду травмы Джона Изнера.

При этом стоит отметить, что в случае успеха в четвёртом круге отечественных болельщиков ждёт дуэль Медведева и Рублёва в четвертьфинале. Это событие станет уникальным, ведь ранее два российских теннисиста встречались максимум на стадии 1/8 финала. В 2008 году в Мельбурне Михаил Южный взял верх над Николаем Давыденко.

The Russian delivers 🇷🇺



Fourth seed @DaniilMedwed def. Alexei Popyrin 6-4 6-3 6-2 to advance to the round of 16 at the #AusOpen for the second time.



Next up: Former champion Stan Wawrinka 🍿#AO2020pic.twitter.com/xfARzJY3bs — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Недовольство Шварцмана

Как оказалось, взлёт популярности Медведева не на всех произвёл впечатление, а некоторые его коллеги по спорту и вовсе не питают к нему уважения. Ранее Даниил уже оказался втянут в конфликт с греком Стефаносом Циципасом, а теперь о нём довольно жёстко высказался Диего Шварцман. В частности, аргентинец остался недоволен поведением россиянина на ATP Cup.

«Мне трудно судить, как наш конфликт смотрелся со стороны. У нас были хорошие отношения. Мы несколько раз тренировались вместе, и я не ожидал, что он так отреагирует. Он жестикулировал аргентинской скамейке, которая вообще ничего не делала, кричал на меня», — приводит слова Шварцмана infobae.com.

По словам аргентинца, он позволил себе вступить в перепалку с россиянином и даже назвал того идиотом, после чего принял решение прекратить с ним общение. Во многом на это повлияло поведение Медведева, который делал вид, будто ничего не произошло.

«Я прекратил с ним общаться, потому что не отделяю происходящее на корте от того, что происходит за его пределами. Считаю, что на площадке ты такой же, как в жизни. Вы хоть раз видели, чтобы Рафа или Роджер так себя вели? Никогда», — добавил Шварцман.

Поражение Хачанова

Тем не менее не все российские теннисисты смогли продолжить свой путь на кортах Мельбурна. Карен Хачанов подарил болельщикам незабываемый 266-минутный триллер, но в итоге уступил в пяти партиях. Непроходимым препятствием стал Ник Кирьос.

Атмосфера вокруг матча была настолько накалённой, что переросла в конфликт на трибунах, где двое болельщиков устроили рукопашный бой. Однако это настроение не передалось Хачанову. Он вновь начал встречу довольно расслабленно, за что поплатился двумя брейк-пойнтами и отставанием по сетам. Правда, Карен быстро взял себя в руки, вследствие чего завязалась ожесточённая борьба в оставшихся партиях, исход каждой из которых решался исключительно на тай-брейках.

Первый из них взял Кирьос, в результате чего Хачанов оказался в незавидной ситуации. В оставшееся время у австралийца был не один шанс завершить противостояние в свою пользу, но россиянин отчаянно сопротивлялся. Сначала он вернулся в игру со счёта 2:4 в третьем сете, затем отыграл два матч-бола на тай-брейках и довёл дело до укороченного гейма в заключительной партии. Но в ключевой момент он послал мяч в сетку и пустил Ника в следующий раунд.

Стоит отдать должное Кирьосу, который демонстрировал яркий и атакующий теннис, о чём свидетельствуют 97 «виннеров» при 52 невынужденных ошибках. У Хачанова же было чуть меньше оплошностей, но разница в активных действиях была более чем солидной. При этом на первой подаче оба действовали выше всяких похвал, о чём говорит более 80% выигранных розыгрышей.

Уверенность фаворитов

Следующим оппонентом хозяина кортов станет Рафаэль Надаль, который пока не уступил ни сета в Мельбурне. На этот раз в роли статиста оказался Роберто Баутиста-Агут, не сумевший оказать соотечественнику достойного сопротивления. Стоит напомнить, что год назад он не отдал ни одной партии вплоть до финала, в котором был разгромлен Новаком Джоковичем.

Без особых проблем в следующий раунд вышли Гаэль Монфис и Доминик Тим. Француз продлил беспроигрышную серию в противостоянии с Эрнестом Гулбисом до четырёх матчей, а австриец отомстил Тэйлору Фритцу. В последний раз спортсмены пересекались на Laver Cup, и тогда американец был сильнее в трёх сетах.

Теперь теннисистам придётся в очной дуэли определить имя будущего четвертьфиналиста. При этом стоит отметить, что если Монфис ранее уже заходил так далеко в Австралии, то для Тима это может стать лучшим достижением на первенстве в Мельбурне.

🇪🇸 VAMOS 🇪🇸



In the battle of the Spaniards, @RafaelNadal dispatches of compatriot Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 to reach the fourth round at the #AusOpen for the 13th time.#AO2020pic.twitter.com/WvNo5nfOUN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Успех Павлюченковой

В женской сетке осталась лишь одна представительница России в лице Анастасии Павлюченковой. К этому моменту она не уступила ни сета, но вряд ли считалась фавориткой, ведь её соперницей оказалась вторая ракетка мира Каролина Плишкова. Спортсменки встречались между собой шесть раз, но россиянка ни разу не смогла склонить чашу весов в свою пользу. Пять матчей подряд чешка побеждала в двух партиях и лишь в 2018 году позволила визави навязать борьбу.

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Встреча получилась очень напряжённой, а Павлюченкова дважды уступала с брейком по ходу обоих сетов, но находила в себе силы восстановить паритет. В результате всё решалось на тай-брейках, где немного удачливее оказывалась россиянка. Она действовала первым номером и владела инициативой, подтверждением чего является 51 активно выигранный мяч. А взять верх ей не помешал даже комплект из 11 двойных и 43 невынужденных ошибок.

Для Павлюченковой эта победа стала одной из самых значимых за несколько лет. В последний раз она обыгрывала одного из лидеров генеральной классификации в 2017 году, когда не оставила шансов Анжелике Кербер на турнире в Монтеррее. Таким образом, она не только в 33-й раз оставила не у дел теннисистку из топ-10 рейтинга WTA, но и приблизилась к повторению прошлогоднего результата на Australian Open. Тогда она дошла до четвертьфинала, где проиграла Даниэль Коллинз.

В следующем раунде Павлюченковой предстоит сражение с ещё одной экс первой ракеткой мира. После массового исхода фаворитов болельщики вряд ли были бы удивлены неудаче Анжелики Кербер, но та всё же сумела справиться с теннисисткой из второй сотни рейтинга Камилой Джорджи. Чрезмерно пассивный стиль чуть не стоил немке путёвки в 1/8 финала, но серьёзный проигрыш по числу «виннеров» (15:49) с лихвой компенсировала разница в невынужденных ошибках (16:65).

За свою карьеру спортсменки встречались друг с другом 13 раз, и в шести из них верх брала Павлюченкова. При этом девушки ни разу не пересекались на кортах Мельбурна, а две последние дуэли остались за Кербер. В 2018 году она оказалась сильнее на «Мастерсах» в Майами и Цинциннати.

"I love the heat even though everyone is saying 'You're from Russia, you love cold weather.' NO! I hate it actually."



Come hang in the heat any time, @NastiaPav ☀️#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/wabhjg2QAo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Сенсационные поражения Бенчич и Свитолиной

В этот день турнир потерял значительно меньше прославленных спортсменов, но без неожиданных результатов также не обошлось. Одним из таковых стало поражение Белинды Бенчич от Аннет Контавейт, причём особо примечательным была его безапелляционность. Седьмая ракетка планеты взяла всего один гейм, потерпев самую крупную неудачу за последние шесть лет. В 2014 году она была бита Каролиной Возняцки со счётом 6:0, 6:0.

Компанию ей составила и пятая ракетка мира Элина Свитолина, которая не смогла в третий раз подряд пробиться в четвертьфинал Australian Open. На её пути встала Гарбинье Мугуруса, которой в этот день не было равных на подаче. Испанка выиграла 21 из 25 розыгрышей на первом мяче и 12 из 20 — на втором, что и стало одним из ключевых факторов успеха. Как итог, всего три проигранных гейма и путёвка в следующий раунд. Зачехлила ракетку и обидчица Марии Шараповой. Донна Векич не смогла справиться с 18-летней Игой Швёнтек.

Однако на этом фиаско лидеров завершились. Симона Халеп и Кике Бертенс без особых проблем разобрались с Юлией Путницевой и Зариной Дияс соответственно, а Элизе Мертенс оказалась сильнее Кэтрин Беллис. Но учитывая тот факт, что американка занимает лишь 600-е место в рейтинге WTA, от бельгийки ожидали более уверенной победы. На деле ей потребовалось три сета и 2 часа 1 минута времени.