Шварцман объяснил, почему перестал общаться с российским теннисистом Медведевым

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Аргентинский теннисист Диего Шварцман признался, что прекратил общение с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым после четвертьфинала ATP Cup.
Шварцман объяснил, почему перестал общаться с российским теннисистом Медведевым
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

«Мне трудно судить, как наш конфликт смотрелся со стороны. У нас были хорошие отношения. Мы несколько раз тренировались вместе, и я не ожидал, что он так отреагирует. Он жестикулировал аргентинской скамейке, которая вообще ничего не делала, кричал на меня», — цитирует аргентинца infobae.com.

По его словам, он потом назвал Медведева идиотом, а тот постучал ракеткой по судейской вышке. Он также заявил, что после игры россиянин пожал ему руку и сказал, что это был хороший матч, будто не придал значения произошедшему.

«Я прекратил с ним общаться, потому что не отделяю происходящее на корте от того, что происходит за его пределами. Я считаю, что на площадке ты такой же, как в жизни. Вы хоть раз видели, чтобы Рафа или Роджер так себя вели? Никогда», — добавил Шварцман.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в третий круг Australian Open.

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