Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в третий круг Australian Open
- Reuters
«Это было нелегко, особенно в первом сете, но я оставался в игре на протяжении всей встречи и в итоге сумел победить, потому что у соперника меньше опыта. Я старался всё время оказывать давление на него, и это сегодня сработало. Я сыграл лучше, чем в первом матче», — приводит слова Медведева Tennis 365.
Россиянин победил Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3 и вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Сугиту и вышел в третий круг Australian Open.