Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в третий круг Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в третий круг Australian Open
  • Reuters

«Это было нелегко, особенно в первом сете, но я оставался в игре на протяжении всей встречи и в итоге сумел победить, потому что у соперника меньше опыта. Я старался всё время оказывать давление на него, и это сегодня сработало. Я сыграл лучше, чем в первом матче», — приводит слова Медведева Tennis 365.

Россиянин победил Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3 и вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Сугиту и вышел в третий круг Australian Open.

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