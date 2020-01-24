Волевая победа Федерера, вылет Уильямс и Возняцки, поражение Александровой: итоги пятого дня Australian Open

Роджер Федерер в пяти сетах сломил сопротивление Джона Миллмана. Серена Уильямс потерпела сенсационное поражение от китаянки Ван Цян. Действующая обладательница трофея Наоми Осака уступила 15-летней Кори Гауфф. А Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой. RT рассказывает о главных событиях пятого игрового дня Australian Open.

Действующий чемпион

Новак Джокович не испытал ни малейших проблем в матче с Йосихито Нисиокой. Серб не отдал сопернику ни одного сета и провёл на корте лишь 85 минут. Итоговый счёт — 6:3, 6:2, 6:2. За всю игру японец не реализовал ни единого брейк-пойнта и сделал лишь один эйс, в то время как Новак подал навылет 17 раз.

Джокович же в первых трёх встречах турнира позволил соперникам выиграть лишь одну партию. Осложнить жизнь фавориту в первом круге удалось немцу Яну-Леннарду Штруффу. В четвёртом круге серб мог встретиться с соотечественником Душаном Лайовичем, но тот уступил аргентинцу Диего Шварцману — 2:6, 3:6, 6:7.

Сражение

Куда сложнее пришлось третьей ракетке планеты Роджеру Федереру, который столкнулся с ожесточённым сопротивлением австралийского теннисиста Джона Миллмана. Хозяин корта не просто сумел навязать швейцарцу борьбу, но и был близок к тому, чтобы оставить того за бортом.

То, что ветерану будет нелегко, стало ясно уже в первой партии, которую его соперник оставил за собой благодаря двум брейкам. Причём второй и судьбоносный брейк Джон сделал при счёте 5:4 в свою пользу, после того как отдал Федереру собственную подачу. Это был первый сет, проигранный швейцарцем на текущем турнире.

Во второй партии соперники уверенно брали свои подачи и определили сильнейшего лишь на тай-брейке. Им оказался Роджер, который сумел собраться в решающий момент. Оставил за собой швейцарец и следующую партию, сделав брейк при счёте 5:4.

Почувствовав уверенность, третья ракетка планеты попытался дожать неуступчивого оппонента. Несколько раз фаворит был близок к тому, чтобы взять подачу соперника, но Миллман находил способ её отстоять. В конечном итоге он сам заставил фаворита в седьмом гейме нервничать, оформил брейк и довёл дело до победы.

Судьба же невероятного матча в результате решилась на тай-брейке, который развивался по совершенно непредсказуемому сценарию. Миллман вёл, сначала 3:0, затем 8:4, но умудрился уступить. Роджер ценой невероятных усилий выиграл шесть очков подряд и вышел в 1/8 финала. Сама встреча затянулась на 4 часа и 7 минут, и превратилась для 38-летнего швейцарца в серьёзное испытание.

“Where to start.. John played a great match, he’s a great fighter, a great guy and it came down to the wire. Maybe a bit of luck. What a match, John deserves over half of this one.” -@rogerfederer



Match report ▶ https://t.co/Q1jIn1nG28#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/smI0hHQX7r — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Битва

Пять сетов провели на корте и Марин Чилич с Роберто Баутиста-Агутом. Соперники встретились седьмой раз в карьере, и преимущество по очным встречам было на стороне хорвата, который прежде четырежды взял верх над испанцем при двух поражениях.

Однако серьёзным преимуществом для Баутисты-Агута стал пятисетовик, который его соперник провёл в среду с Бенуа Пэром. Тогда Марину пришлось пробыть на корте 3,5 часа. Но 31-летний Чилич продемонстрировал, что такая нагрузка его не пугает. Первую партию он проиграл на тай-брейке, но во второй взял верх, а в третьей вовсе не оставил оппоненту шансов — 6:0.

В этот момент собраться удалось уже Роберто, который в четвёртом сете сделал решающий брейк и сравнял счёт. Ну а в пятой партии Чилич вновь проявил характер и дожал Баутисту-Агута — 6:3. Таким образом, Марин пробился в четвёртый круг, но победа далась ему дорогой ценой, ведь в последних двух матчах он провёл на корте суммарно семь часов и 40 минут.

А в следующем матче хорвату предстоит помериться силами с Милошем Раоничем, который неожиданно легко выбил из борьбы ещё одного теннисиста из топ-10 Стефаноса Циципаса. Канадец разобрался с греком в трёх сетах. При этом последняя партия закончилась тай-брейком, в котором Раонич также оказался сильнее — 7:2.

100-я ракетка

Максимальное отведённое количество партий во втором круге пришлось сыграть и американцу Теннису Сандгрену, замыкающему первую сотню рейтинга ATP. 28-летний теннисист сенсационно выбил из борьбы восьмого сеяного турнира итальянца Маттео Берреттини.

На этом Сандгрен не остановился и в следующем раунде не оставил шансов соотечественнику Сэму Куэрри, который в мировой табели опережает его на 55 позиций — 6:4, 6:4, 6:4. Так Теннис отомстил сопернику за поражение в четвёртом круге на Уимблдоне в прошлом году. Впрочем, ему не привыкать удивлять болельщиков на Australian Open. Например, в 2018-м Сандгрен добрался до четвертьфинала, где его остановил кореец Чхун Хён.

Неудачи россиянок

А вот российским любителям тенниса отчётный игровой день хороших новостей не принёс. Собственно, в одиночном разряде на корт выходила только лучшая на данный момент теннисистка страны Екатерина Александрова. Её соперницей стала седьмая сеяная турнира Петра Квитова. Причём в предыдущем круге уроженка Челябинска выбила из борьбы другую представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

В результате Квитова отомстила за соотечественницу и легко вынудила Екатерину зачехлить ракетку. За всю игру Александрова взяла лишь три гейма — 1:6, 2:6 и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта. Зато она допустила сразу пять двойных ошибок, тогда как соперница обошлась без них вовсе.

«Думаю, ключевыми стали первые два гейма, когда мне удалось удержать свою подачу. Затем я смогла сделать брейк. Это было отличное начало. Затем прекрасно себя чувствовала и играла достаточно агрессивно. Я знала, что должна действовать именно так, атакуя с первого удара. Александровой нравится играть в той же манере, что и мне. Я просто старалась первой оказывать давление на неё», — приводит слова Квитовой официальный сайт турнира.

Теперь в женском одиночном разряде от России осталась лишь Анастасия Павлюченкова. В пятницу она сразится с другой сеяной чешкой Каролиной Плишковой.

Сенсация

А одним из главных событий игрового дня, безусловно, стало сенсационное поражение Серены Уильямс от китаянки Ван Цян, занимающей 29-ю строчку в рейтинге WTA. Перед игрой казалось, что шансов у представительницы КНР нет, ведь экс-первая ракетка мира в первых матчах не отдала ни сета Анастасии Потаповой и Тамаре Зиданшек. Эти победы усилили веру болельщиков в то, что 38-летняя американка сможет снова выиграть турнир Большого шлема.

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Однако беда пришла, откуда её не ждали. Цян на протяжении всего матча действовала быстрее маститой соперницы и выглядела свежее. Первый сет она оставила за собой — 6:4, после чего стало понятно, что легко Серене не будет. Вторую партию Уильямс с огромным трудом выиграла на тай-брейке, но сил на третью ей уже не хватило — 5:7.

Победа Цян выглядит ещё более невероятной, если вспомнить, что в прошлом году она встречалась с Сереной в рамках четвертьфинала US Open и тогда сумела взять у неё лишь один гейм. Но в Австралии Ван провела работу над ошибками и впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира.

«После предыдущей встречи с Сереной я упорно трудилась на корте и за его пределами. Очень хорошо поработала и верила, что мне всё по силам. Во втором сете немного растерялась, но знала, что нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше. Сейчас я отдохну и буду готовиться к следующему матчу», — заявила китаянка.

Серена же впервые в карьере вылетела с Открытого чемпионата Австралии на столь ранней стадии. После матча она не удержалась от максимально самокритичных высказываний.

«Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть. Говорила себе: «Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу». Честно говоря, не думала, что проиграю. Но сегодня я не принимала как Серена. Я сама уступила. Я не должна так играть. В буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого», — посетовала Уильямс.

Вундеркинд

Но вылет Уильямс американским любителям тенниса с лихвой окупила победа 15-летней Кори Гауфф над действующей чемпионкой Наоми Осакой. Причём японку юная спортсменка из США обыграла поразительно легко. На это она затратила лишь час и семь минут. Соперница явно пребывала не в лучшем состоянии и в решающий моменты всякий раз оказывалась слабее Гауфф.

В первом сете такой эпизод случился при счёте 4:3 в пользу Кори на подаче Наоми. Американке удалось реализовать первый же брейк-пойнт в матче и затем уверенно подать на партию. Второй сет соперницы начали с обмена брейками, но в седьмом гейме Осака вновь отдала оппонентке собственную подачу.

И на этот раз у 15-летней Гауфф вновь не возникло никаких проблем с тем, чтобы довести дело до победы в противостоянии с четвёртой ракеткой мира. Японка после окончания матча стремительно покинула корт, опустив голову. Кори же пыталась осознать произошедшее.

«Хочу поблагодарить зрителей за помощь. Вот это жизнь у меня, два года назад проиграла в первом круге юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку... Я говорила себе: «Успокойся, борись за каждое очко, как последнее». Я наслаждаюсь атмосферой, обожаю Австралию и просто не верю во всё это», — сказала Гауфф.

Восходящая звезда мирового тенниса не только пробилась в четвёртый круг на дебютном Australian Open, но и повторила рекорд Мартины Хингис 24-летней давности. Она стала лишь четвёртой спортсменкой в истории, которой удалось добраться до данной стадии турнира в возрасте 15 лет.

Первая ракетка

Между тем сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти при поддержке домашних трибун не оставила никаких шансов представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 6:3, 6:2. Австралийка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, тогда как её соперница — лишь два из десяти. При этом Рыбакина допустила четыре двойные ошибки и лишь дважды подала навылет.

Барти же в следующем круге предстоит встретиться с американкой Элисон Риск, которой она уступила в прошлом году на аналогичной стадии Уимблдона.

Завершение карьеры

А экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки в пятницу провела последний матч в карьере. Датчанка заранее заявила, что завершит карьеру сразу после Australian Open. И на последнем турнире она намеревалась громко хлопнуть дверью, тем более в 2018-м одержала здесь итоговую победу.

К сожалению, поход 29-летней спортсменки за трофеем оборвался уже в третьем круге. Каролина сенсационно уступила 78-й ракетке планеты Онс Жабер. Теннисистка из Туниса лучше проявила себя как на собственной подаче (шесть эйсов против одного у соперницы), так и на чужой (42 % реализации брейк-пойнтов против 33%).

Проиграв первый сет — 5:7, Возняцки собралась и уверенно взяла второй. Но в решающей партии Жабер оказалась агрессивнее и всё-таки дожала маститую оппонентку — 7:5. Она добралась на нынешнем Australian Open до четвёртого круга, хотя ранее не могла выиграть здесь ни матча. Теперь ей предстоит встретиться с другой сенсацией турнира Ван Цян.

Возняцки же покидала корт со слезами на глазах. В непростой момент её поддержала подруга Серена Уильямс, которая тоже потерпела поражение.

«Мы обе немного потрясены своими матчами. Но это не конец света. Жизнь продолжается. Пока что всё, связанное с окончанием её карьеры, кажется таким живым. Боже, это так эмоционально. Мне будет её не хватать. Ребята, я не могу отвечать на вопросы о Каролине. Я сейчас расплачусь. Она одна из моих лучших подруг. Мы будем замечательно ладить, но мне будет её не хватать», — призналась американка.