Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

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Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 15-летней американской теннисистки.

Таким образом, Осака, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, сложила полномочия чемпионки Australian Open.

В четвёртом круге Гауфф, занимающая 67-е место в рейтинге, сыграет либо с соотечественницей Софьей Кенин, либо с китаянкой Чжан Шуай.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не сумела выйти в четвёртый круг Australian Open.

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