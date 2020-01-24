Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 15-летней американской теннисистки.
Таким образом, Осака, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, сложила полномочия чемпионки Australian Open.
В четвёртом круге Гауфф, занимающая 67-е место в рейтинге, сыграет либо с соотечественницей Софьей Кенин, либо с китаянкой Чжан Шуай.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не сумела выйти в четвёртый круг Australian Open.