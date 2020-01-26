Прорыв 100-й ракетки мира, историческая победа Джабир и успех русской американки: итоги седьмого дня Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялись первые матчи четвёртого круга. Американец Теннис Сандгрен, занимающий сотую позицию в мировом рейтинге, пробился в четвертьфинал благодаря победе над Фабио Фоньини. Спортсменка из Туниса Унс Джабир стала первой арабской девушкой, вошедшей в число восьми лучших на турнирах большого шлема в одиночном разряде. Её следующей соперницей станет американка с русскими корнями Софья Кенин, обыгравшая 15-летнюю Кори Гофф. Также в четвертьфинал вышли признанные фавориты Новак Джокович, Роджер Федерер, Эшли Барти и Петра Квитова.

Уверенность Джоковича и Федерера

Новак Джокович и Роджер Федерер продолжают идти навстречу друг другу по мужской сетке Australian Open. Вторая и третья ракетка мира пробились в четвертьфинал, не испытывав особых проблем с соперниками на предыдущей стадии.

Сербскому теннисисту противостоял 14-й сеяный Диего Шварцман из Аргентины. Все три их предыдущие встречи заканчивались победой Джоковича, который в этот раз тоже не оставлял оппоненту ни единого шанса на успех. В первых двух сетах семикратный чемпион Australian Open сделал три брейка, которых хватило для комфортного лидерства.

В третьем Шварцман всё-таки поднял голову и прервал серию Джоковича из 35 выигранных геймов на своей подаче. Но когда серб сравнял счёт, Шварцман стал слишком бурно реагировать на свои неудачи, и ни к чему хорошему такое поведение южноамериканца не привело. Джокович выиграл десятый сет подряд и оформил выход в четвертьфинал.

Федерер не сразу пришёл в себя после умопомрачительной победы над Джоном Миллманом в третьем круге. Во встрече с венгром Мартоном Фучовичом швейцарец проиграл первый сет после того, как трижды ошибся на своей подаче в седьмом гейме и позволил 67-й ракетке мира сделать брейк. Но для Федерера это всё равно была хорошая разминка, позволившая вскоре уже заиграть в полную силу. Швейцарец семь раз брал подачу Фучовича в следующих трёх сетах и благодаря этому выигрывал каждый из них. Федерер добрался до четвертьфинала мейджоров в 57-й раз, а в Австралии он добился этого на 14-м турнире.

Never 👏 In 👏 Doubt 👏@rogerfederer comes from a set down to advance to his 1️⃣5️⃣th #AusOpen quarterfinal, def. Marton Fucsovics 4-6 6-1 6-2 6-2.#AO2020pic.twitter.com/p5ISTPGkP5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Вылет двух обидчиц фавориток

Американка Кори Гофф и китаянка Ван Цян, выбившие с турнира Наоми Осаку и Серену Уильямс, не смогли выжать максимум из своих сенсационных побед. Уже в четвёртом круге они одновременно потерпели поражения и тоже отправились по домам. Вместо них дальше прошли 14-я сеяная американка Софья Кенин и туниска Унс Джабир, ставшая первой представительницей арабских стран в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Гофф и Кенин в своём поединке тоже определяли, кто из них в скором времени дебютирует на этой же стадии. Поначалу чаша весов была на стороне 15-летней американки. Хотя Гофф и ошибалась чаще соперницы, она и набирала больше очков своей собственной игрой, что помогло выиграть на тай-брейке первый сет.

Во второй партии Кенин рано повела с брейком и теперь это преимущество не растеряла. Гофф сумела отыграть сетбол при счёте 2:5, но затем выиграла всего один гейм, причём не конкретно во второй партии, а во всём матче. Утешением для 15-летней теннисистки должно стать то, что через неделю она будет уже 52-й ракеткой мира — год назад она не была даже в списке пяти сотни лучших игроков.

Mission Accomplished 🇺🇸



Superlative tennis from 14th seed @SofiaKenin to def. Coco Gauff 6-7(5) 6-3 6-0 to advance to her first ever Grand Slam quarterfinal!#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/Q3Rg4Nx9vy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Джабир не позволила Ван Цян пробиться в четвертьфинал на втором турнире Большого шлема подряд и заодно взяла реванш за два прошлый поражения в поединках с китаянкой. Представительница Туниса уверенно выиграла матч в двух сетах, выиграв 29 активных розыгрышей, в то время как Ван Цян сама набрала только 11 очков. После победы в первом сете на тай-брейке Джабир уже не испытывала сопротивления и отдала китаянке один гейм. Теперь вместе с Кенин она оспорит дебютную для одной из них путёвку в полуфинал.

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/eOAs0hrm2n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Снова Барти против Квитовой

В верхней четверти женской турнирной сетки обошлось без сюрпризов. Первая ракетка мира Эшли Барти продолжит борьбу на домашнем мейджоре встречей с Петрой Квитовой, с которой год назад уже встречалась в четвертьфинале и которой уступила в двух сетах.

Австралийской теннисистке для выхода в следующую стадию потребовалось взять реванш у американки Элисон Риск за поражение в четвёртом круге на последнем Уимблдоне, а также за неудачу на турнире ITF ещё в далёком 2016 году. Риск со времени их последней встречи добралась до 18-й строчки в рейтинге WTA, что не сулило Барти хороших перспектив — австралийка всего раз за карьеру обыгрывала на мейджорах соперниц из топ-20.

В этот раз первой ракетке мира пришлось тоже испытать определённое беспокойство. После выигранного первого сета она записала на свой счёт всего один гейм во втором. Барти в четыре раза чаще ошибалась, чем доводила розыгрыши до победы, а Риск проиграла всего пять очков на своей подаче за партию. Но в третьем сете Барти всё-таки взяла себя в руки и совершила победный рывок при счёте 4:4. Матч завершился двойной ошибкой американки.

The hopes of a nation 🇦🇺



Top seed @ashbarty comes through like a champion.



The Aussie def. Riske 6-3 1-6 6-4 to reach the final 8⃣!#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/VxTJbNB8vO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Трёхсетовый поединок провела и Квитова, которой в соперницы досталась гречанка Мария Саккари. Начало матча получилось для чешки неудачным — весь первый сет она уступала из-за проигранной подачи и смогла наверстать упущенное только в десятом гейме. Вскоре девушки разыграли тай-брейк, и после первых двух выигранных очков Квитова всё-таки уступила партию.

Но как выяснилось позже, для Саккари этот успех не значил ничего. Два следующих сета Квитова начинала с брейков, которых хватало для того, чтобы первой взять необходимые шесть геймов. Спортсменке из Греции что-либо противопоставить просто не удавалось, и свой путь на Australian Open она завершила. Квитова же в четвёртый раз вышла в четвертьфинал этого на турнире, на котором ей надо защищать очки за прошлогодний финал.

Petra Power 🇨🇿



Last year's finalist @Petra_Kvitova is the first through to a fourth #AusOpen quarter-finals as she dashes Sakkari's hopes 6-7(4) 6-3 6-2.#AO2020pic.twitter.com/SDVSZ6A4tp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

100-я ракетка в четвертьфинале

Американец Теннис Сандгрен повторил своё самое впечатляющее достижение в карьере — добрался до четвертьфинала Australian Open. Два года назад, когда у него за плечами не было даже попаданий в основную сетку турнира, он поразил теннисный мир в первый раз. Теперь его попадание в число восьми лучших теннисистов снова стало сенсацией, ведь с тех пор Сандгрен так и не стал игроком топ-уровня, а в Мельбурн приехал в статусе сотой ракетки мира.

Впрочем, кое в чём американец всегда был хорош — это в победах над игроками первой двадцатки рейтинга на турнирах Большого шлема. К четырём таким выигранным матчам он прибавил пятый, пройдя 12-го сеянного Фабио Фоньини. В первом сете всё решилось на тай-брейке, в котором итальянец ошибся при счёте 5:5 и уже не успел исправиться. Во втором он проигрывал со счётом 0:4, успел поругаться с судьёй и взять медицинский тайм-аут, после чего отыграл четыре гейма, но всё равно позволил Сандгрену выиграть.

Удача всё-таки улыбнулась Фоньини в третьей партии. После изнурительных 12 геймов он быстро повёл со счётом 6:2 и сразу же реализовал первый из многочисленных сетболов. Но в третий раз за неделю перевести матч на пятый сет Фоньини всё-таки не смог. Победитель недавнего турнира в Окленде эффектно отыгрался со счёта 15:40, когда ему оставался один гейм до победы. Сандгрен остался единственным несеянным теннисистом на Australian Open и после окончания турнира поднимется как минимум на 44 места в рейтинге ATP, если только не сотворит ещё одну сенсацию и не обыграет Федерера.

Take a bow @TennysSandgren 👏



The World No.100 upsets Fabio Fognini 7-6(5) 7-5 6-7(2) 6-4 to reach the quarterfinals of the #AusOpen for the second time.#AO2020pic.twitter.com/cAyIgG16a6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Последним четвертьфиналистом в воскресенье стал Милош Раонич. Он добрался до этой стадии на турнирах Большого шлема в десятый раз, а конкретно в Австралии — уже в пятый. В четвёртом круге канадец без особого труда обыграл позапрошлогоднего финалиста Марина Чилича. Так же как и во всех своих предыдущих матчах в Мельбурне, Раонич не позволил сопернику сделать ни одного брейка, сам совершив 35 эйсов за трёхсетовый поединок. Шанс избежать разгрома у Чилича был, когда он заработал два сетбола на чужой подаче третьей партии, но 32-й сеяный Раонич быстро ликвидировал угрозу и стал соперником Джоковича по четвертьфиналу.