Семь отыгранных матчболов Федерера, быстрая победа Джоковича и протесты против Корт: итоги девятого дня Australian Open

Роджер Федерер в пяти сетах победил Тенниса Сандгрена, отыграв семь матчболов. В полуфинале Australian Open он в 50-й раз за карьеру встретится с Новаком Джоковичем, который менее чем за три часа обыграл Милоша Раонича. Софья Кенин впервые пробилась в четвёрку лучших на турнирах Большого шлема и сыграет за выход в финал с первой ракеткой мира Эшли Барти, взявшей реванш за прошлогоднее поражение у Петры Квитовой. Тем временем Мартина Навратилова и Джон Макинрой провели на корте акцию протеста против 24-кратной победительницы мейджоров Маргарет Корт.

Невероятный камбэк Федерера

Первый полуфиналист Открытого чемпионата Австралии определялся в матче Роджера Федерера и Тенниса Сандгрена. Третьей ракетке мира противостояла сотая. В случае победы американец мог стать самым низкорейтинговым полуфиналистом Australian Open с 1991 года, когда до этой же стадии дошёл 114-й в мировом рейтинге Патрик Макинрой.

И этот сценарий едва не воплотился в жизнь. После победы в первом сете Федерер проиграл следующие два, причём набрал в них всего четыре гейма. За одну только вторую партию швейцарец допустил 15 невынужденных ошибок. Экс-первой ракетке мира такое положение стало действовать на нервы, и однажды он даже получил предупреждение за ругань. При счёте 0:3 в третьем сете Федерер также взял медицинский тайм-аут и на некоторое время покинул корт.

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Максимально близко к победе Сандгрен подобрался в десятом гейме четвёртого сета, когда заработал матчбол на подаче швейцарца, никогда ещё не проигрывавшего в четвертьфинале Australian Open. Но ни этот шанс, ни два последующих, американец не использовал из-за собственных ошибок.

Четвёртый сет плавно докатился до тай-брейка, в котором Федерер висел на волоске, уступая 3:6 и 6:7. И вновь для него всё обошлось — Сандгрен не реализовал ни один из семи матчболов (причём шесть из них — по своей же вине) и проиграл партию.

В пятом сете Федерер уже спокойно доминировал над сломавшимся психологически соперником. Когда при счёте 5:3 швейцарец заработал первый матчбол, он сразу же его реализовал, показав, как это делают великие чемпионы. Федерер в 15-й раз вышел в полуфинал Australian Open, причём впервые на «мейджорах» ему для этого не понадобилось обыгрывать соперников из топ-40 рейтинга ATP.

Интересно, что Федерер проиграл Сандгрену по количеству выигранных геймов — в сумме их было 23 у швейцарца и 24 у американского теннисиста. Единственный раз в карьере экс-первой ракетки мира это случалось на турнирах Большого шлема во встрече с Энди Роддиком на Уимблдоне-2009.

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Спринт Джоковича в полуфинал

Следующий соперник Федерера определялся в матче Новака Джоковича и Милоша Раонича, и меньше всего швейцарцу хотелось, чтобы дальше прошёл сербский теннисист. Федерер проиграл второй ракетке мира три последние встречи на Australian Open, причём все они выпадали как раз на полуфинал. Но действующий победитель турнира продолжил защищать свой титул и обыграл канадского теннисиста десятый раз подряд.

Раонич не сумел предложить Джоковичу ничего такого, с чем бы 16-кратный победитель мейджоров не справился. За весь матч, состоявший из трёх сетов, сербскому теннисисту пришлось отыгрывать всего два брейк-поинта, с чем он легко справился. Джокович же не давал повода сомневаться в своём превосходстве, хотя и закончил первую партию только с третьего сетбола.

Интригу матчу вернул 11-й гейм третьего сета — Джоковичу никак не удавалось выиграть подачу соперника, хотя у него было на это четыре попытки. Сопротивление Раонича перевело сет на тай-брейк, но в нём сербский теннисист закончил начатое дело, отдав сопернику всего одно очко. Матч Джоковича и Федерера в полуфинале Australian Open станет их 50-й встречей между собой, и пока что швейцарец проигрывает в этом противостоянии.

Serbian sensation 🇷🇸@DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020pic.twitter.com/ElT6H9jDAE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Американская мечта Кенин

Для американки Софьи Кенин и туниски Унс Джабир выход в четвертьфинал Australian Open уже был высшим достижением в карьере. Во вторник у одной из них была возможность пойти ещё дальше и впервые в жизни оказаться в полуфинале турнира Большого шлема. Перед матчем президент Туниса Каси Саид лично звонил Джабир, чтобы пожелать ей удачи, однако это не помогло ей обыграть 15-ю ракетку мира.

Кенин рано повела в первом сете, под ноль взяв подачу соперницы. Однако при счёте 3:2 она допустила двойную ошибку, принёсшую Джабир двойной брейк-поинт, который был быстро реализован. Туниска играла агрессивно у сетки и регулярно зарабатывала очки на эйсах, но это не помогло ей сравнять счёт, когда родившаяся в Москве американка вновь повела с брейком. В девятом и десятом геймах африканка отыграла пять сетболов, но всё-таки не смогла спастись от поражения в первой партии.

У Джабир был отличный шанс переломить ситуацию, когда во втором сете она имела три брейк-поинта при счёте 3:2 в свою пользу. Но 78-я ракетка мира упустила свой шанс, и дальше в её игре стало возникать слишком много ошибок, которыми Кенин с удовольствием пользовалась. Вскоре она взяла подачу соперницы и довела дело до победы, закончив матч всего с 16 невынужденными ошибками. 21-летняя теннисистка обеспечила высшую в своей карьере 11-ю позицию в рейтинге WTA и по окончании Australian Open станет второй ракеткой США после Серены Уильямс.

🇺🇸 Semis for Sonya 🇺🇸@SofiaKenin advances to a first career Grand Slam final four downing Jabeur 6-4 6-4.#AusOpen | #AO2020pic.twitter.com/NmMLbx1lhF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Первая победа Барти над игроком из топ-10

В полуфинале Кенин будет противостоять первая ракетка мира Эшли Барти. Она одержала победу над Петрой Квитовой и стала первой австралийской теннисисткой, которая пробилась в полуфинал домашнего турнира с тех пор, как он начал проходить на твёрдом покрытии. Последней до смены травы на хард этого добивалась Венди Тёрнбулл в 1984 году.

Встреча Барти и Квитовой стала повторением прошлогоднего четвертьфинала, в котором чешка взяла верх над соперницей в четвёртый раз подряд. С тех пор за один год Барти успела выиграть три поединка между ними, а теперь и вовсе сравняла счёт в своём личном противостоянии с восьмой ракеткой мира.

Начало матча получилось крайне упорным и нервным — у обеих теннисисток были проблемы с подачей, отчего брейк-поинты возникали один за другим. Но никому так и не удалось сделать последний шаг, чтобы вырваться вперёд в первом сете. Показателен был десятиминутный седьмой гейм, в котором Квитова не реализовала ни один из пяти брейк-поинтов. На тай-брейке нервы тоже оказались сильнее у Барти — она отыграла сетбол и сама выиграла первую партию.

Во втором сете первая ракетка мира уже не позволяла сопернице поднять головы. Она сразу повела со счётом 4:0. Квитова смогла отыграть один брейк, но тут же допустила двойную ошибку в решающий момент следующего гейма. Чешская теннисистка под конец матча старалась что-то придумать на чужой подаче, но Барти закончила встречу эйсом. Австралийка впервые на турнирах Большого шлема обыграла соперницу из первой десятки рейтинга WTA.

🌍 No. 1⃣ for a reason. @ashbarty breaks Kvitova again for a 5-2 lead in the second set.



She's four points away from a spot in the #AO2020 semifinals.#AusOpenpic.twitter.com/7jp0eejFCs — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Протесты Навратиловой и Макинроя

История с чествованием бывшей австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая 50 лет назад собрала весь теннисный «Большой шлем», получила скандальное продолжение. После того, как организаторы Australian Open пригласили её на соревнования и поздравили с юбилеем, с критикой данного мероприятия выступили Мартина Навратилова и Джон Макинрой.

Во вторник оба экс-теннисиста пошли дальше. После матча турнира легенд Навратилова заняла судейскую вышку и попыталась обратиться с речью к зрителям на трибунах, пока организаторы не отключили ей микрофон. После этого бывшая теннисистка, совершившая в прошлом каминг-аут, вместе с Макинроем развернула баннер с надписью «Ивонн Гулагонг Арена» — так они предложили переименовать второй по значимость корт Australian Open, названный по имени Маргарет Корт, в честь другой великой спортсменки.

Директорат Australian Open в ответ заявил, что Навратилова и Макинрой нарушили протокол соревнований. В отношении бывших теннисистов начато разбирательство.