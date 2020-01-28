Федерер считает, что не заслужил выхода в полуфинал Australian Open

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над американцем Теннисом Сандгреном в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

«В ходе матча я начал чувствовать себя лучше, давление ушло, и я просто стал играть. Мне очень повезло сделать брейк. Думаю, в большей части матча я по-настоящему хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад», — приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

В четвёртом сете 38-летний теннисист сумел отыграть семь матчболов у соперника и в итоге одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

В полуфинале Федерер сыграет либо с действующим победителем Australian Open сербом Новаком Джоковичем, либо с канадцем Милошем Раоничем.

Ранее сообщалось, что Надаль взял верх над Кирьосом и вышел в четвертьфинал Australian Open.