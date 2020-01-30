Победа Джоковича над Федерером и сенсационный успех Кенин: итоги 11-го дня Australian Open

Новак Джокович в трёх сетах обыграл Роджера Федерера и восьмой раз в карьере пробился в финал Australian Open. 21-летняя американка Софья Кенин сенсационно выбила из борьбы хозяйку кортов Эшли Барти и сразится за титул с Гарбинье Мугурусой, взявшей верх над Симоной Халеп. А Полина Кудермертова и Егор Агафонов завершили выступление в юниорской сетке, уступив в четвертьфиналах одиночного турнира.

Противостояние

Юбилейную 50-ю встречу между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем в ATP-туре болельщики ждали с огромным интересом, ведь двум титанам мужского одиночного разряда предстояло решить, кто из них получит возможность выиграть очередной турнир Большого шлема.

Однако фактически борьбы не получилось. Серб склонил чашу весов на свою сторону всего за 2 часа и 19 минут и не позволил сопернику взять ни сета — 7:6, 6:4, 6:3. При этом счёт не должен вводить в заблуждение, ведь первую партию Федерер начал очень мощно. Он великолепно подавал, агрессивно действовал на задней линии и был точнее в завершающих стадиях розыгрышей.

Уже во втором гейме Федерер сделал первый брейк, а в четвёртом — ещё один. При счёте 1:4 в пользу швейцарца положение Джоковича стало критическим. Он проигрывал на своей подаче — 0:40, но чудом сумел спастись. Федерер следующий гейм взял под ноль и вскоре вышел подавать на сет 5:3.

Но в этот момент в его игре что-то сломалось, а серб, напротив, почувствовал уверенность в себе. Сначала Новак под ноль взял подачу Роджера, потом не испытал проблем на своей, а в довершение заработал двойной брейк-пойнт. Швейцарец его отыграл, и противостояние докатилось до тай-брейка. Но Джокович провёл его идеально и не оставил визави шансов — 7:1.

В двух других партиях третья ракетка планеты выглядел уже не столь убедительно. Роджер допускал много невынужденных ошибок и действовал менее остро. Во втором сете ему дважды удалось отстоять висевшую на волоске подачу, но при счёте 5:4 в свою пользу Джокович всё же сделал судьбоносный брейк. В третьем сете швейцарец капитулировал ещё раньше — в шестом гейме, после чего интрига окончательно умерла.

Джокович в восьмой раз пробился в финал Australian Open, где встретится с победителем пары Александр Зверев — Доминик Тим, которая выйдет на корт в пятницу.

«Всё могло пойти совершенно по другому сценарию, если бы Роджер реализовал брейк-поинты. Он хорошо начал игру, а я был весьма взволнован. Должен сказать, что уважаю Роджера за то, что он вышел на корт. Сейчас он находится далеко не в лучшей форме из-за травмы. И сначала я следил за тем, как он двигается, вместо того, чтобы думать о собственных ударах. Сумел вернуться в игру и выиграть первый сет, что было важно с психологической точки зрения», — цитирует Джоковича «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Сенсация

В соревнованиях женщин в четверг состоялись сразу два полуфинальных матча. И главным событием, пожалуй, стало поражение Эшли Барти от Софьи Кенин. Первая ракетка мира намеревалась выиграть Australian Open на глазах активно поддерживавших её трибун, но неожиданно уступила 21-летней американке, которая прежде ни разу не добиралась даже до четвертьфинала турниров Большого шлема.

Однако в Мельбурне родившаяся в Москве теннисистка удивила всех и сенсационно пробилась в финал. Причём Кенин обыграла Барти в двух сетах и позволила сопернице сделать лишь один брейк.

В первом сете теннисистки вовсе обошлись без них, хотя пару раз были близки к тому, чтобы взять чужую подачу. Например, австралийка в шестом гейме имела сразу несколько брейк-пойнтов, но не сумела их реализовать. В итоге соперницам пришлось определять сильнейшую на тай-брейке. Первая ракетка мира была близка к победе, но загубила обе возможности при счёте 6:4 в свою пользу и отдала партию.

Во второй всё также находилось в руках Барти, однако в решающий момент она снова отдала Софье игру. Эшли быстро сделала долгожданный брейк и до поры уверенно брала свою подачу. При счёте 5:4 она вышла подавать на сет, но умудрилась вновь упустить двойной сетбол. За такую расточительность Кенин её не простила и выиграла не только этот гейм, но и два следующих. Таким образом, первая ракетка планеты потерпела обидное поражение, в котором может винить только себя. Несмотря на это, Эшли после матча выглядела достаточно спокойной и отмечала, что приобрела на домашнем турнире бесценный опыт.

«Я научилась многому за последний месяц благодаря всему тому, что со мной произошло. Ценила каждую минуту. Я не буду ждать целый год, чтобы применить полученный опыт на практике. Сделаю это уже на следующей неделе, когда выйду на корт или когда проснусь с утра. Чувствую, что мы выросли как команда. Мы наслаждались каждой минутой, проведённой здесь», — отметила Барти.

Кенин же просто не верила своему счастью, ведь она совершила настоящую сенсацию. Перед началом турнира мало кто мог предположить, что уроженка Москвы доберётся в Австралии до финала.

«Я не могу в это поверить! Это моя мечта с пяти лет. У меня нет слов. Я очень много работала, чтобы этого достичь. Спасибо моему отцу и всем, кто мне помогал» — заявила Кенин.

Теперь Софья находится в шаге от исторического успеха. А первое попадание в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира она себе уже обеспечила.

Характер

Второй женский полуфинал завершился с таким же счётом, как и первый. Да и в принципе матч развивался по аналогичному сценарию. Гарбинье Мугуруса оказалась сильнее Симоны Халеп и впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема на харде. Пусть матч и продолжался всего два сета, но получился невероятно напряжённым. Соперницы сражались за каждый розыгрыш, зарабатывали брейк-пойнты и также быстро их упускали.

Например, в первом сете Мугуруса повела с брейком и при счёте 5:4 в свою пользу вышла подавать на партию, но неожиданно проиграла гейм под ноль. В результате дело дошло до тай-брейка, где события также складывались непредсказуемо. Халеп сначала уступала — 0:3, затем взяла четыре очка подряд, а потом не реализовала два сетбола на приёме. В результате испанка всё же дожала соперницу.

Во втором сете Симона упустила победу ещё более обидным образом. Она вела с двумя брейками — 5:3, но в решающий момент не сумела подать на партию, после чего поймавшая кураж Мугуруса дожала её, даже не доводя дело до тайбрейка. По окончании встречи румынке лишь оставалось пожаловаться на жару и недостаточную смелость при розыгрыше важных очков.

«Сегодня было очень-очень жарко, я чувствовала это. Жара «убила» меня в конце первого сета. Сильно светило солнце, мне не особо нравится играть в такую погоду. Действовала чуть менее энергично, чем обычно», — сетовала Халеп.

В свою очередь, Мугуруса не скрывала эмоций после выхода в финал и радовалась тому, что у неё остаётся двое суток до решающего противостояния.

«В субботу меня ждёт большой матч. На корте думала: «Не останавливайся, в какой-то момент у тебя появится возможность». Я знала, что встреча с Симоной будет сложной, но держалась до конца и боролась изо всех сил. К счастью, у меня есть 48 часов на восстановление и подготовку к финальному матчу», — подчеркнула Мугуруса.

Поражения россиян

А российским болельщикам в дальнейшем остаётся переживать лишь за Кенин, поскольку Полина Кудерметова и Егор Агафонов потерпели поражения в четвертьфиналах юниорской сетки. Восьмая сеяная турнира Кудерментова в двух сетах уступила китаянке Чжосюань Бай — 4:6, 4:6. Полина реализовала 50 % брейк-пойнтов при 75 % у соперницы и допустила сразу 33 невынужденные ошибки.

В свою очередь, Агафонов не справился с представителем Латвии Карлисом Озолиньшем. Егор выиграл первую партию — 6:3, а во второй довёл дело до тай-брейка, но не сумел дожать оппонента. В результате в решающем сете сильнее оказался прибалт — 6:3.

Дети

Пресс-конференцию после поражения от Кенин Барти провела с трёхмесячной племянницей на руках. Девочка вела себя достаточно спокойно и позволила тёте ответить на вопросы журналистов.

«Вот в этом и заключается смысл жизни. Это потрясающе. Жизнь прекрасна. Племянница сразу же вызвала у меня улыбку, когда я ушла с корта. Я обняла её», — радовалась теннисистка.

👶 @AshBarty: "This is what life's all about"



The world number one was in good spirits despite her #AusOpen exit — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 30, 2020

Между тем победа Кенин стала отличным поводом вспомнить милое детское видео с её участием. На нём семилетняя Софья даёт интервью журналисту. Вряд ли она тогда могла предположить, что пробьётся в финал турнира Большого шлема, но её мечта сбылась.