Джокович выразил недовольство судейством во время финала Australian Open
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Во втором сете при счёте 4:4 Джокович проиграл гейм на своей подаче. По ходу гейма он дважды получал предупреждение от рефери за затяжку времени.
После гейма Джокович подошёл к судье и похлопал его по ноге со словами: «Ты сделал себя заметным, молодец — особенно во втором случае. Теперь ты знаменитый, миссия выполнена».
Ранее сообщалось, что Марат Сафин вручит трофей победителю Australian Open 2020 года.