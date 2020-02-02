Джокович выразил недовольство судейством во время финала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство судейством во время финального матча первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне с австрийцем Домиником Тимом.

Во втором сете при счёте 4:4 Джокович проиграл гейм на своей подаче. По ходу гейма он дважды получал предупреждение от рефери за затяжку времени.

После гейма Джокович подошёл к судье и похлопал его по ноге со словами: «Ты сделал себя заметным, молодец — особенно во втором случае. Теперь ты знаменитый, миссия выполнена».

Ранее сообщалось, что Марат Сафин вручит трофей победителю Australian Open 2020 года.