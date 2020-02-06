«Готовила завтрак, порезалась»: чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова опровергла слухи о попытке суицида

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию о том, что в среду, 5 февраля, была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после попытки суицида. По словам спортсменки, она готовила завтрак и нечаянно порезала руку, после чего решила обратиться к врачам. При этом она добавила, что намерена выступить на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла появившиеся в СМИ слухи, согласно которым накануне она была госпитализирована после попытки суицида. На своей странице в Instagram её тренер Анна Дьяченко выложила сделанную спортсменкой видеозапись, посвящённую этому инциденту.

«Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Всё прекрасно. В прессе пишут полный ужас, неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать из-за того, как можно было такое написать без малейших фактов, доказательств», — заявила Солдатова.

По словам гимнастки, накануне она собиралась на тренировку, но нечаянно порезала руку и решила обратиться в больницу.

«Вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает у всех. Ножи острые, я гимнастка, не так давно на кухне. Еду на тренировку, чувствую, раны лучше заклеить и обработать профессионально, а не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что опаздываю. На этом история закончилась. А тут пишут такой кошмар: вены, порезалась. Какой ужас. На самом деле со мной всё прекрасно, жива-здорова», — отметила Солдатова.

Как стало известно в понедельник, спортсменка не примет участия в московском этапе Гран-при, который состоится в период с 7 по 9 февраля. Тем не менее Солдатова заверила, что порадует своих персональных поклонников выступлением на гала-концерте.

«Всё супер, сейчас поеду на тренировку», — заключила гимнастка.

Напомним, 6 февраля появилась информация, что днём ранее гимнастку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Это подтвердили в медицинском учреждении, отметив, что её здоровью ничто не угрожает.

Между тем ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что в среду, 5 февраля, спортсменку доставили в одну из больниц столицы. При этом отмечалось, что четырёхкратная чемпионка мира якобы пыталась покончить с собой.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — говорилось на сайте новостного агентства.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) отказались комментировать информацию относительно госпитализации спортсменки. Так, глава организации Ирина Винер-Усманова заявила, что впервые услышала об этом, и отметила, что не станет давать оценку непроверенным сведениям. В схожем ключе высказалась олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун, призвавшая уважать частную жизнь Солдатовой.

Накануне у Винер-Усмановой интересовались, с чем может быть связано отсутствие Солдатовой на этапе Гран-при в Москве, а также спрашивали о её проблемах со здоровьем.

«У неё проявились определённые наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим её. Но пока она не восстановилась», — цитирует Винер-Усманову пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом глава Федерации считает, что у Солдатовой есть шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Перспективы есть у всех. Саша — член сборной России. И как только она будет готова, то начнёт тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я её очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — заключила Винер-Усманова.

Стоит напомнить, что проблемы Солдатовой со здоровьем начались осенью 2019 года. Сначала четырёхкратная чемпионка мира почувствовала недомогание на этапе Кубка вызова в Португалии в сентябре, в связи с чем была вынуждена досрочно завершить выступление.

«После одного из упражнений ей стало плохо, у неё потемнело в глазах, она потеряла сознание. Единственным верным решением было прекратить выступление», — заявила тогда Дьяченко РИА Новости.

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Впоследствии эти проблемы привели к тому, что Александра была вынуждена пропустить чемпионат мира в Баку, завершившийся триумфом российских спортсменок. Отечественные гимнастки завоевали 13 медалей, восемь из которых — высшего достоинства. Вместо Солдатовой в Азербайджан отправилась Екатерина Селезнёва, взявшая золото в командном первенстве и упражнении с обручем, а также бронзу — с лентой.

При этом Винер-Усманова отметила, что Солдатова с пониманием отнеслась к решению ВФХГ снять её с первенства и поблагодарила главу организации.

«Иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Селезнёва, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачёте и в отдельных видах», — заявила Винер-Усманова.