Победа в многоборье и восемь золотых медалей: как сборная России по художественной гимнастике завершила чемпионат мира

Сборная России по художественной гимнастике впервые с 2015 года завоевала восемь золотых медалей на чемпионате мира. В последние соревновательные дни первенства планеты в Баку отечественная команда финишировала первой в групповом многоборье, а также одержала победу в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.

«Такой темп никто не может поддержать, только русские»

После успешного для России выступления в индивидуальных упражнениях и командном первенстве болельщики ждали золотых медалей от наших девушек и в групповых упражнениях. И отечественной сборной удалось выступить сверхудачно. Она завершила первенство планеты с двумя золотыми наградами.

В субботу в Баку состоялось многоборье. Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва, как и в прошлом году, заняли первое место. Не помешало команде даже отсутствие олимпийской чемпионки Веры Бирюковой, которую заменила 18-летняя Стубайло.

При этом путь россиянок к медалям получился далеко не простым. После упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами отечественная команда располагалась лишь на третьем месте с результатом 28,700, позади Японии и Болгарии.

Но в упражнении с пятью мячами наши девушки сумели совершить настоящее чудо. Они набрали фантастические 30,000 баллов и финишировали первыми. А этот результат стал лучшим в сезоне.

«В групповых упражнениях выступать сложнее, ведь группа должна работать как единый организм. Мы получили высшую оценку сезона. 30,000 балла ещё не получал никто, ни одна команда. Мы выполнили такую сложность в таком темпе, что уму непостижимо. И они сегодня с этим справились.

Сложность заключается в количестве соединений, элементов и связок, которые девушки выполнили за 2,5 минуты. Такой темп никто не может поддержать, только русские. Но это очень-очень рискованно, потому что они бросают предметы на пустые места, добегают и берут их, это очень трудно. Я их заставляю это делать, а сама боюсь», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

А одна из новоявленных чемпионок Толкачёва отметила, что ей и подругам по команде удалось справиться с волнением после неудачной первой части многоборья.

«Мы собрались на второй вид и сделали все по максимуму. В первом, к сожалению, совершили ошибки, возможно, кому-то они были не особо заметны, но судьи сразу это видят. Очень строго сейчас судят, за каждый шаг снимают 0,3 балла, а у нас имелись неточности. Мы справились с волнением, со всеми препятствиями, и у нас получилось», — подчеркнула спортсменка.

Серебро в результате досталось японкам, которые завоевали медали чемпионата мира в этом виде впервые с 1975 года. Бронзу выиграла Болгария. А вот серебряные призёры прошлого года итальянки неожиданно остались без медалей.

«Восемь золотых медалей из девяти. Какие итоги?»

А в воскресенье россиянки успешно выступили в отдельных видах. Впрочем, начался день для отечественной сборной с локальной неудачи. В финале упражнения с пятью мячами Леванова, Максимова, Шишмакова, Стубайло и Толкачёва после фантастического выступления накануне финишировали только третьими. Впрочем, в прошлом году Россия в этом виде вовсе осталась без медалей. На этот раз золото взяли японки, а серебро — Болгария.

В результате данное упражнение стало единственным для отечественных гимнасток, в котором они не смогли одержать победу. Красивая же точка была поставлена в трёх обручах и четырёх булавах, где подопечные Винер-Усмановой уверенно заняли первое место. Позади остались всё те же японки и итальянки. При этом в прошлом году Россия в данном виде довольствовалась лишь серебром.

Таким образом, россиянки впервые с 2015-го завоевали восемь золотых медалей на чемпионате мира. А Дина Аверина с четырьмя наградами высшей пробы вновь стала главной героиней турнира. Ей удалось в третий раз выиграть многоборье на первенстве планеты. До неё подобного успеха добивались лишь россиянки Евгения Канаева и Яна Кудрявцева, а также представительницы Болгарии Мария Гигова и Мария Петрова. А вот сестра Дины Арина на этот раз довольствовалась золотом командного первенства и тремя наградами различного достоинства в индивидуальных упражнениях.

Впрочем, несмотря на феноменальное выступление, Винер-Усманова призвала подопечных не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствоваться.

«Сегодня, слава богу, получилось, что мы проиграли одну золотую медаль. Я очень рада этому — что кто-то другой встал на первое место, поскольку нужна интрига. Мы очень рады, что сегодня выиграла Япония, их команда тоже тренируется в России у тренера Инны Быстровой, это тоже заслуга в какой-то степени российской школы, они работают четыре года там, в Санкт-Петербурге. Восемь золотых медалей из девяти возможных — о чём тут говорить, какие можно подвести итоги? Итоги — слава богу», — заявила главный тренер.