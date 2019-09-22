Сборная России победила в медальном зачёте ЧМ по художественной гимнастике
- РИА Новости
Российские гимнастки завоевали 13 наград, восемь из которых золотые, не сумев выиграть только один вид программы — групповые упражнения с пятью мячами. В активе россиянок также два серебра и три бронзы.
Второе место в медальном зачёте заняла Япония — одно золото и два серебра. Тройку замкнула команда Израиля — четыре серебра и две бронзы.
Сборная России в 13-й раз подряд стала лучшей в неофициальном медальном зачёте.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ.