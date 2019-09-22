Сборная России победила в медальном зачёте ЧМ по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершился в Баку.
Сборная России победила в медальном зачёте ЧМ по художественной гимнастике
  • РИА Новости

Российские гимнастки завоевали 13 наград, восемь из которых золотые, не сумев выиграть только один вид программы — групповые упражнения с пятью мячами. В активе россиянок также два серебра и три бронзы.

Второе место в медальном зачёте заняла Япония — одно золото и два серебра. Тройку замкнула команда Израиля — четыре серебра и две бронзы.

Сборная России в 13-й раз подряд стала лучшей в неофициальном медальном зачёте.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить