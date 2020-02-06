Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой

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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун не стала комментировать информацию о госпитализации четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.
Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой
  • РИА Новости

Мамун отказалась комментировать слухи о госпитализации Солдатовой и попросила уважать частную жизнь спортсменки. 

Маргарита отметила, что не владеет информацией по данному вопросу.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и трёхкратной обладательницей золота первенства континента. 

6 февраля в СМИ появилась информация, что спортсменка была госпитализирована.

Ранее тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что ей было неизвестно о госпитализации спортсменки.

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