Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой
- РИА Новости
Мамун отказалась комментировать слухи о госпитализации Солдатовой и попросила уважать частную жизнь спортсменки.
Маргарита отметила, что не владеет информацией по данному вопросу.
Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и трёхкратной обладательницей золота первенства континента.
6 февраля в СМИ появилась информация, что спортсменка была госпитализирована.
Ранее тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что ей было неизвестно о госпитализации спортсменки.