Источник: гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была доставлена в больницу в Москве.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спортсменка была доставлена в одну из столичных больниц с телесными повреждениями.

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее Солдатова пропустила ЧМ по художественной гимнастике в Баку.