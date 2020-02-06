Источник: гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве

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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была доставлена в больницу в Москве.
Источник: гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спортсменка была доставлена в одну из столичных больниц с телесными повреждениями.

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее Солдатова пропустила ЧМ по художественной гимнастике в Баку.

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