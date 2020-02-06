Источник: гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве
- РИА Новости
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спортсменка была доставлена в одну из столичных больниц с телесными повреждениями.
Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.
Ранее Солдатова пропустила ЧМ по художественной гимнастике в Баку.