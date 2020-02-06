Тренер Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации Солдатовой

Тренер российской гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации спортсменки.

«В последний раз говорила с ней вчера в обед. Именно тогда Саша сообщила, что не будет участвовать в Гран-при. Сказала, что она в больнице, сдаёт анализы. Не знаю, в какой именно. Я предложила забрать её оттуда, но она ответила, что это надолго», — сказала Дьяченко в интервью RT.

6 февраля появилась информация о госпитализации Солдатовой в Москве.

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее в больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой.