Тренер Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации Солдатовой

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Тренер российской гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации спортсменки.
Тренер Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации Солдатовой
  • РИА Новости

«В последний раз говорила с ней вчера в обед. Именно тогда Саша сообщила, что не будет участвовать в Гран-при. Сказала, что она в больнице, сдаёт анализы. Не знаю, в какой именно. Я предложила забрать её оттуда, но она ответила, что это надолго», — сказала Дьяченко в интервью RT.

6 февраля появилась информация о госпитализации Солдатовой в Москве. 

Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она трижды выиграла чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз завоевала золото мирового первенства в упражнениях с лентой.

Ранее в больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой.

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