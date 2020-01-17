«Отстаивать права спортсменов»: ОКР присоединится к судебному разбирательству между РУСАДА и WADA

Олимпийский и Паралимпийский комитеты России присоединятся к судебному разбирательству между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством в CAS. В качестве третьих лиц они намерены доказать, что при вынесении вердикта WADA об отстранении россиян была нарушена Олимпийская хартия. Также в процессе будут участвовать Международные олимпийский и паралимпийский комитеты.

Олимпийский комитет России (ОКР) примет участие в разбирательстве между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в качестве третьей стороны. Соответствующее уведомление было подано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Основным мотивом вступления в процесс ОКР является нарушение Олимпийской хартии, которое, по мнению руководства организации, имело место при вынесении вердикта WADA. В частности, одним из пунктов санкций является четырёхлетний запрет на использование российскими спортсменами государственной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Однако такое наказание правомерно лишь в том случае, если нарушителем был признан национальный Олимпийский комитет, так как именно он занимается формированием сборной.

«Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР в числе прочего будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа на Олимпийские игры и другие международные соревнования», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Позицию ОКР будет отстаивать швейцарский адвокат Клод Рамони, ранее уже защищавший интересы отечественных атлетов. В 2009 году он вёл дела биатлонисток Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой, обвинённых в употреблении эритропоэтина. Спортсменки подавали апелляции в CAS и Федеральный суд Швейцарии, однако они были отклонены.

Об участии в процессе в качестве третьей стороны в CAS заявили и в Паралимпийском комитете России.

«Паралимпийский комитет России и представляющая интересы ПКР в CAS юридическая компания Bonnard Lawson Geneva завершили подготовку извещения о вступлении в процесс. Документы будут переданы в установленные регламентом сроки», — сообщила пресс-служба ПКР.

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О своём намерении участвовать в судебном разбирательстве также объявили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).

9 января представители WADA направили заявление о начале спора в суд после того, как РУСАДА официально отказалось признавать вердикт. Тогда же президент МОК Томас Бах выразил надежду на то, что процесс не затянется, а решение CAS будет трактоваться однозначно и «не оставлять поводов для разночтений».

На данный момент МОК приостановил процесс рассмотрения заявок российских спортсменов на участие в Играх 2020 года. Он будет продолжен после вынесения вердикта CAS. Кроме того, Бах заявил о возможности возобновления процессов над атлетами, ранее оправданными по делам о нарушении антидопинговых правил.

Стоит отметить, что участие в разбирательстве между РУСАДА и WADA имеют право принять не только международные спортивные федерации, олимпийские и паралимпийские комитеты, но и сами российские спортсмены. Им необходимо подать заявки до 20 января.

«Есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением WADA, но чей статус как третьего лица и допуск в арбитраж будут рассматриваться отдельно CAS», — цитирует руководителя правового департамента ОКР Александру Бриллиантову ТАСС.

Процесс начнётся сразу после того, как будет утверждён состав судей. В его формировании участвуют обе стороны.

Тем временем в РУСАДА продолжают подводить итоги деятельности организации за прошлый год. Так, заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая объявила об успешном функционировании службы уведомления о нарушениях антидопинговых правил, запущенной в августе 2017 года. По её словам, если за 2018 год от осведомителей поступило 78 сообщений, то в 2019-м их число возросло до 122.

«Поступает информация о нарушениях сроков дисквалификации, запрещённом сотрудничестве с отстранёнными тренерами, о распространении или попытках распространения допинга, а также о назначении или попытках назначения лекарственных препаратов, содержащих запрещённые вещества», — пояснила Пахноцкая.

К положительным тенденциям можно отнести и сокращение количества нарушений, связанных с пропуском допинг-тестирований или подачей некорректной информации о местонахождении спортсменов. В 2019 году их количество составило 312, а в 2018-м — 349. Кроме того, за прошлый год РУСАДА перевыполнило план проведения проверок.