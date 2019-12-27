«Мы выполнили все требования совета учредителей»: глава РУСАДА Ганус подвёл итоги 2019 года
Пакет документов о несогласии с санкциями WADA был отправлен в CAS в установленный срок. Об этом на на специальной пресс-конференции заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Однако, по его мнению, разбирательство в Спортивном арбитражном суде в отношении российского спорта может привести к ужесточению наказания. RT вёл прямую трансляцию.
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