«Мы выполнили все требования совета учредителей»: глава РУСАДА Ганус подвёл итоги 2019 года

Пакет документов о несогласии с санкциями WADA был отправлен в CAS в установленный срок. Об этом на на специальной пресс-конференции заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Однако, по его мнению, разбирательство в Спортивном арбитражном суде в отношении российского спорта может привести к ужесточению наказания. RT вёл прямую трансляцию.