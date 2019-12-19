Путин высказался против коллективного наказания спортсменов за допинг

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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался против применения коллективных санкций к спортсменам, не замешанным в допинг-скандалах.
Путин высказался против коллективного наказания спортсменов за допинг

    «Любое наказание должно быть индивидуальным: если кто-то в чём-то конкретно уличён, тогда это совершенно естественно и справедливо, но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?» — заявил Путин на пресс-конференции.

    В качестве примера он привёл фигурное катание, в котором выступают юные спортсменки, и задался вопросом, какое они, будучи ещё практически детьми, имеют отношение к допингу.

    «Да никакого, но они прыгают, четыре оборота делают, а никто не делает пока, почти никто в женском фигурном катании. Вот их можно зачистить и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно, а зачем? Разве это пойдёт на пользу в развитии мирового спорта? Думаю, что нет», — добавил глава государства.

    9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

    Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал решение WADA по России несправедливым.

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