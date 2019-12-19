Путин назвал решение WADA по России несправедливым

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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал решение комитета WADA в отношении России несправедливым.
Путин назвал решение WADA по России несправедливым

    «Что касается решения WADA, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Потому что, что касается допинга, решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое ещё раз», — сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с российской стороны будет подавать Олимпийский комитет России (ОКР).

    Россия была отстранена от крупных международных турниров на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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