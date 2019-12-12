Ганус рассказал, как Россия будет обжаловать решение WADA в CAS

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с российской стороны будет подавать Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я понимаю, что ОКР имеет право это сделать. Скорее всего, именно он и подаст апелляцию в CAS. А РУСАДА со своей стороны даст доверенность», — цитирует Гануса РБК.

Решение о подаче апелляции на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) со стороны России должно быть принято на заседании наблюдательного совета РУСАДА, которое состоится 19 декабря.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что Ганус своими комментариями порой выходит за рамки полномочий.