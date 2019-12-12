Поздняков считает, что Ганус своими комментариями порой выходит за рамки полномочий

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о высказываниях генерального директора Российского анидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Поздняков считает, что Ганус своими комментариями порой выходит за рамки полномочий
  • РИА Новости

«Мне сложно порой комментировать действия Гануса. В его полномочия входит работа по операционному управлению РУСАДА, но иногда он выходит за рамки полномочий со своими комментариями по тем или иным вопросам», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он отметил, что Ганус является разносторонним человеком с широким кругозором.

«Видимо, это даёт ему моральное право на подобные действия и заявления», — добавил глава ОКР.

55-летний Ганус возглавляет РУСАДА с конца августа 2017 года.

Ранее Ганус высказал мнение, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны.

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