Поздняков считает, что Ганус своими комментариями порой выходит за рамки полномочий
- РИА Новости
«Мне сложно порой комментировать действия Гануса. В его полномочия входит работа по операционному управлению РУСАДА, но иногда он выходит за рамки полномочий со своими комментариями по тем или иным вопросам», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Он отметил, что Ганус является разносторонним человеком с широким кругозором.
«Видимо, это даёт ему моральное право на подобные действия и заявления», — добавил глава ОКР.
55-летний Ганус возглавляет РУСАДА с конца августа 2017 года.
Ранее Ганус высказал мнение, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны.