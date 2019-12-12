Ганус считает, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил предположение, что министр спорта Павел Колобков не предоставляет полную информацию о положении дел с допингом премьер-министру страны Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину.
Ганус считает, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны
  • РИА Новости

«Проблема наших спортивных властей заключается в том, что президент не пользуется интернетом, а у Дмитрия Анатольевича масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Информация, которая даётся наверх — премьеру и президенту, не всегда соответствует действительности. Министр, окружающие лица, вице-премьеры — они просто подставили Медведева. Так же как подставили Лаврова и Захарову», — сказал Ганус в интервью программе «Нелёгкая атлетика».

9 декабря Россия была отстранена на четыре года от крупных международных соревнований в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг.

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