Ганус считает, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны
- РИА Новости
«Проблема наших спортивных властей заключается в том, что президент не пользуется интернетом, а у Дмитрия Анатольевича масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Информация, которая даётся наверх — премьеру и президенту, не всегда соответствует действительности. Министр, окружающие лица, вице-премьеры — они просто подставили Медведева. Так же как подставили Лаврова и Захарову», — сказал Ганус в интервью программе «Нелёгкая атлетика».
9 декабря Россия была отстранена на четыре года от крупных международных соревнований в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг.