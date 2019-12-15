Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом
  • РИА Новости

«То, что в решении WADA изрядная доля политики — это однозначно. Мы считаем, что решение о лишении России флага на международных соревнованиях, в том числе на грядущей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии. Оно является для нас неприемлемым. Это также будет использовано в нашей апелляции в CAS», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Россия была отстранена от крупных международных турниров на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Якименко заявил, что Россия должна наказать виновных в ситуации с санкциями WADA.

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