Якименко: Россия должна наказать виновных в ситуации с санкциями WADA

Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение, что виновные в том, что на Россию были наложены санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), должны быть наказаны.

«Считаю чётко и жёстко, что виновные должны быть найдены и наказаны. Чистые спортсмены из таких видов спорта, как фехтование, художественная гимнастика, синхронное плавание и других, где допинг просто неуместен, не должны страдать из-за ошибок функционеров или тех, кто употреблял допинг. Государство должно найти виновных и наказать, чтобы было неповадно», — заявил Якименко.

По его мнению, необходимо ввести уголовную ответственность за употребление и распространение допинга, тогда бы этого было меньше.

«Если нельзя справиться административными рычагами, то стоит подумать об уголовной ответственности», — заключил он.

Ранее он высказался о возможном переходе спортсменов в другие страны из-за санкций WADA.