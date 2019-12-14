Фехтовальщик Якименко высказался о возможном переходе спортсменов в другие страны из-за санкций WADA

Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможной смене гражданства некоторыми спортсменами из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Разве мы можем удержать спортсменов? Они приняли своё решение, раз они чувствуют себя незащищёнными. Я знаю точно, что фехтовальщики не собираются менять гражданство для участия в Олимпийских играх. Если не допустят, то не допустят, и они не будут выступать за какую-то другую страну. Хоккеисты играют в НХЛ, но мы же не осуждаем их, смотрим за игрой Александра Овечкина в «Вашингтоне» и так же за него болеем. Это тоже волеизъявление спортсмена. Таких спортсменов единицы, они хотят доказать самим себе, что они лучшие, ставят цель выиграть Олимпиаду и стараются её достичь любым способом, в том числе покидая родные края», — заявил Якименко RT.

Ранее он заявил, что не осуждает спортсменов, которые решат не выступать под нейтральным флагом.