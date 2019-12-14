Якименко заявил, что не осуждает спортсменов, которые решат не выступать под нейтральным флагом

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Бронзовый призёр Олимпиады 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможном отказе некоторых спортсменов от выступлений на Играх под нейтральным флагом.
Якименко заявил, что не осуждает спортсменов, которые решат не выступать под нейтральным флагом
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Здесь не может быть единогласного решения, ехать с флагом или нет. Давайте вспомним великолепную победу хоккеистов на Олимпиаде 2018 года. Там выступала команда олимпийских спортсменов из России, но на награждении наши ребята пели гимн. Вся страна прекрасно понимала, к какой стране принадлежала команда. Есть патриоты, которые скажут, что без флага не поедут. Моя точка зрения простая — ехать надо, выступать на Олимпиадах, ведь спортсмены лишают себя многого в жизни, зарабатывают травмы. Для любого спортсменка это как Эверест для альпиниста. Я не осуждаю спортсменов, которые примут решение не выступать без российский символики», — заявил Якименко RT.

Ранее он выразил убеждение, что чистые российские спортсмены должны выступать под своим флагом.

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