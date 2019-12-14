Якименко верит в право чистых российских спортсменов выступать под своим флагом

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Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко считает, что не замешанные в допинг-скандалах спортсмены не должны быть лишены права выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Якименко верит в право чистых российских спортсменов выступать под своим флагом
  • © Pavel Bednyakov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Моё полное убеждение — в том, что чистые спортсмены должны поехать с флагом и гимном и полноценно представлять свою страну. За последний месяц я четыре раза сдавал допинг-тесты, как и все другие фехтовальщики. Это говорит о том, что мы как раз и есть те самые чистые и незапятнанные спортсмены», — заявил Якименко RT.

По его словам, Олимпийский комитет России не причастен к данному скандалу.

«Противоречить Олимпийской хартии нельзя. Если вы понимаете, что спортсмен не употребляет допинг, сдаёт тесты, а его международная федерация не имеет ничего против, то он должен представлять свою страну. Иначе это абсурд», — добавил он.

Ранее он признался, что санкции WADA в отношении России не стали для него сюрпризом, поскольку он ожидал чего-то подобного ещё с Олимпиады — 2016 в Рио-де-Жанейро.

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