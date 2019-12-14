Фехтовальщик Якименко: я ожидал проблем ещё с ОИ-2016

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Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко заявил, что новые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не стали для него сюрпризом, поскольку он ожидал подобного ещё с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Фехтовальщик Якименко: я ожидал проблем ещё с ОИ-2016
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«Я ожидал, что нас ждут проблемы, ещё с Олимпийских игр 2016 года. Тогда наши спортсмены до последнего не понимали, будут они участвовать или нет. Сам я за сутки до вылета читал новости и ждал решения Международного олимпийского комитета. Это тянется на протяжении нескольких лет. С учётом отсутствия российской символики на Играх 2018 года для меня не стало сюрпризом, что нас ждут проблемы и на Олимпиаде в Токио», — заявил Якименко RT.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова пошутила о выступлении под нейтральным флагом в социальных сетях.

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