Фехтовальщик Якименко: я ожидал проблем ещё с ОИ-2016

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко заявил, что новые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не стали для него сюрпризом, поскольку он ожидал подобного ещё с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Я ожидал, что нас ждут проблемы, ещё с Олимпийских игр 2016 года. Тогда наши спортсмены до последнего не понимали, будут они участвовать или нет. Сам я за сутки до вылета читал новости и ждал решения Международного олимпийского комитета. Это тянется на протяжении нескольких лет. С учётом отсутствия российской символики на Играх 2018 года для меня не стало сюрпризом, что нас ждут проблемы и на Олимпиаде в Токио», — заявил Якименко RT.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова пошутила о выступлении под нейтральным флагом в социальных сетях.