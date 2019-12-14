Ефимова пошутила о выступлении под нейтральным флагом в социальных сетях

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила в социальных сетях о вероятном выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.

В сторис в своём Instagram Ефимовы вложила кадр из фильма «Джентльмены удачи» с подписью: «Ребята, вы кто такие? — Нейтральный атлеты из России».

Спортсменка также написала, что когда-нибудь «попадёт в ад за свой юмор и сарказм».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA выразили мнение, что рассмотрение апелляции России в CAS завершится весной 2020 года.