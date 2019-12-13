В WADA считают, что рассмотрение апелляции России в CAS завершится весной 2020 года

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор выразил мнение, что рассмотрение возможной апелляции России на санкции WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершится к марту или апрелю 2020 года.

«Я надеюсь и ожидаю, что это закончится к марту или апрелю, но я не могу этого гарантировать. Есть риск, что россияне затянут процесс», — приводит слова Тейлора РИА Новости со ссылкой на источник.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение КМ-2027 по регби, несмотря на решение WADA.