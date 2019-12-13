Россия подаст заявку на проведение КМ-2027 по регби, несмотря на решение WADA

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Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев заявил о намерении подать заявку на проведение Кубка мира по регби 2027 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Россия подаст заявку на проведение КМ-2027 по регби, несмотря на решение WADA
  • © Tadashi Miyamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«По поводу заявки на Кубок мира — мы надеемся на то, что решение WADA не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача — подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем», — цитирует Артемьева ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение WADA в отношении России.

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