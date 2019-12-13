Лукашенко прокомментировал решение WADA в отношении России
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«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга», — цитирует Лукашенко его официальная пресс-служба.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных Московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отказалась комментировать возможный пропуск ОИ.