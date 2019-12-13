Юрлова-Перхт отказалась комментировать возможный пропуск ОИ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что пока не готова обсуждать вероятный пропуск Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Кроме этого решения, я не обладаю никакой информацией, поэтому у нас сейчас одна-единственная цель — готовиться и выступать на соревнованиях», — цитирует спортсменку ТАСС.

Она отметила, что говорить об этом можно будет только после официального решения МОК.

«Олимпиаду я сейчас комментировать не буду», — добавила Юрлова-Перхт.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее биатлонистка Лариса Куклина выразила мнение, что санкции WADA к России несправедливы.