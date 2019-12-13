Биатлонистка Куклина считает, что санкции WADA к России несправедливы

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о санкциях в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Биатлонистка Куклина считает, что санкции WADA к России несправедливы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Настроение всё равно остаётся нормальным. Просто расстраивает, что мы страдаем, хотя не виноваты», — цитирует биатлонистку ТАСС.

По её словам, российские спортсмены не намерены опускать руки в данной ситуации и уверены в своей «чистоте».

«Не должны всех стричь под одну гребёнку», — заявила Куклина.

Она также призналась, что не представляет, каково выступать в нейтральном статусе.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее теннисист Даниил Медведев заявил, что не знает, как реагировать на санкции WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить