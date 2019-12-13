Биатлонистка Куклина считает, что санкции WADA к России несправедливы
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Настроение всё равно остаётся нормальным. Просто расстраивает, что мы страдаем, хотя не виноваты», — цитирует биатлонистку ТАСС.
По её словам, российские спортсмены не намерены опускать руки в данной ситуации и уверены в своей «чистоте».
«Не должны всех стричь под одну гребёнку», — заявила Куклина.
Она также призналась, что не представляет, каково выступать в нейтральном статусе.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее теннисист Даниил Медведев заявил, что не знает, как реагировать на санкции WADA.