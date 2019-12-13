Биатлонистка Куклина считает, что санкции WADA к России несправедливы

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о санкциях в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Настроение всё равно остаётся нормальным. Просто расстраивает, что мы страдаем, хотя не виноваты», — цитирует биатлонистку ТАСС.

По её словам, российские спортсмены не намерены опускать руки в данной ситуации и уверены в своей «чистоте».

«Не должны всех стричь под одну гребёнку», — заявила Куклина.

Она также призналась, что не представляет, каково выступать в нейтральном статусе.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее теннисист Даниил Медведев заявил, что не знает, как реагировать на санкции WADA.