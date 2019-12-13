Теннисист Медведев о санкциях WADA: не знаю, как на это реагировать

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Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Теннисист Медведев о санкциях WADA: не знаю, как на это реагировать
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если честно, мне, как теннисисту, немного сложно говорить о таких вещах, потому что я живу в Монако и нас проверяют на допинг в каждой стране мира», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Он отметил, что не знает, как реагировать на такое решение и ситуацию в целом.

«Конечно, я расстроен, что меня, как игрока из России, который никак с этим не связан, вынуждают выступать на Олимпиаде без флага. Это немного странно для меня», — добавил он.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Юрий Ганус рассказал, как Россия будет обжаловать решение WADA в CAS.

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