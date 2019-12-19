«На самом деле никто не знает причин»: Путин о глобальных изменениях климата

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Георгий Мосалов, Сергей Гусаров
В московском Центре международной торговли проходит 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина. Задать вопросы главе государства собирается рекордное количество журналистов — на встречу президента со СМИ аккредитованы 1895 человек. Сам российский лидер посвятил день перед пресс-конференцией подготовке к ней. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мероприятие должно пройти в формате свободного общения. RT ведёт прямую трансляцию.

Автообновление

  • 19 декабря 2019

    Путин ответил на слова журналиста о том, что нынешняя Россия якобы живёт на «всём советском» в области экономики.

    «Что касается сегодняшнего дня. Я этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, буквально несколько слов (хочу сказать. — RT). 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей отрасли — 12 лет. Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие… Три новых аэропорта построены, 45 полос, если говорить о транспорте. По-моему, 12 новых вокзалов, десятки модернизированы. Вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии», — подчеркнул президент.

  • Сам вопрос был посвящён вывозу мусора — по словам журналиста, в Ленинградскую область привозят очень много отходов.

    «Мы генерируем в год 70 млн т бытовых отходов. Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и в новой России никогда не было. Мы создаём её с нуля. И здесь основные решения в целом приняты, — ответил президент. — И чего, мне кажется, не хватает — прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться, где будет захораниваться».

  • Журналист из Ленинградской области выкрикнул свой вопрос с места. Путин предупредил, что, если такая практика продолжится, будет нарушен ход пресс-конференции.

    «Пожалуйста, больше так не делайте. Иначе у нас начнётся такой восточный базар и никакого диалога не выйдет», — предупредил Путин.

  • Следующий вопрос — с Камчатки: журналистка спросила о слишком дорогих билетах на самолёты из региона, так как, по её словам, у местных жителей мало возможностей, чтобы добраться до других районов страны.

    «Чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые — мы ещё поговорим — у нас растут очень медленно. Это первое. И снижение издержек перевозок. Таким образом, нужно будет снижать тарифы на проезд, стоимость билетов», — ответил Путин.

  • Первый вопрос посвящён изменениям климата. Путин напомнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению, посвящённому защите окружающей среды.

    «Никто не знает, на самом деле, причин глобального изменения климата. В истории нашей Земли были такие периоды, когда были потепления и похолодания. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной», — подчеркнул президент.

  • Владимир Путин вошёл в зал. Пресс-конференция началась.

  • Среди журналистов из регионов — Николай Текалов, приехавший из Тулуна. Этот город в Иркутской области сильно пострадал летом от наводнений. Путину он задаст вопрос о ситуации, которая сложилась в регионе после паводка.

  • В этом году в Кремле призвали журналистов не использовать плакаты больше формата А3 (297 × 420 мм). Как отметил Дмитрий Песков, это мешает работе фотографов и операторов. Как правило, многие журналисты приходят на пресс-конференцию с крупными заготовленными заранее плакатами, цель которых — привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря.

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  • Традиционно в пресс-конференции принимают участие не только российские, но и иностранные СМИ. В связи с этим будет вестись синхронный перевод на английский, французский и немецкий языки.

  • В Кремле заявили, что Путин готов ответить на любые вопросы.

    «Он, собственно, не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более сам формат пресс-конференции, собственно, абсолютно свободный. Свободное общение», — заявил за несколько дней до пресс-конференции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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