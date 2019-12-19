«На самом деле никто не знает причин»: Путин о глобальных изменениях климата

В московском Центре международной торговли проходит 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина. Задать вопросы главе государства собирается рекордное количество журналистов — на встречу президента со СМИ аккредитованы 1895 человек. Сам российский лидер посвятил день перед пресс-конференцией подготовке к ней. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мероприятие должно пройти в формате свободного общения. RT ведёт прямую трансляцию.