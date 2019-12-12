Ганус: отсутствие Ласицкене на ОИ не в интересах МОК

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что в интересах Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпийским играм трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.
Ганус: отсутствие Ласицкене на ОИ не в интересах МОК
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«Надеюсь, Ласицкене допустят. Это не только лишь зона ответственности Международной федерации лёгкой атлетики, но ещё и МОК. Мария — лучшая легкоатлетка Европы, её отсутствие не в интересах МОК», — цитирует Гануса РБК.

Россия решением исполкома WADA получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований. Чтобы получить возможность выступить на чемпионатах мира или Олимпиаде, отечественным атлетам необходимо доказать свою непричастность к допингу.

Ранее Ганус рассказал, как Россия будет обжаловать решение WADA в CAS.

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