В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA
- РИА Новости
«Процедура обрабатывается в WADA, и мы направляем вас в WADA с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнётся только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдёт», — приводит слова представителя пресс-службы МОК РИА Новости.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде. Данное решение было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации.
Ранее сообщалось, что WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА.