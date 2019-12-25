В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA
  • РИА Новости

«Процедура обрабатывается в WADA, и мы направляем вас в WADA с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнётся только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдёт», — приводит слова представителя пресс-службы МОК РИА Новости.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде. Данное решение было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА.

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