Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
- РИА Новости
Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой приводит РИА Новости.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде. Данное решение должно быть утверждено общим собранием членов организации.
Ранее сообщалось, что исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.