Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает ТАСС, решение о поддержке намерения набсовета РУСАДА было принято единогласно.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что CAS сможет начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА в любое время.