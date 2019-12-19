CAS сможет начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА в любое время

Спортивный арбитражный суд (CAS) сможет начать в любое время рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Офис CAS будет открыт в течение всего рождественского и новогоднего периода, за исключением 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года. Таким образом, CAS будет в состоянии открыть процедуру, если это потребуется, без промедления», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее депутат Николай Валуев выразил уверенность в том, что WADA никогда не прекратит преследование России.