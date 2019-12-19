Валуев считает, что WADA никогда не прекратит преследование России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда не прекратит преследование российских спортсменов.

«Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют времени, WADA будет искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов. Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA — это политическая дубина, это всё моветон. Как решили, так и будет», — цитирует Валуева РИА Новости.

При этом он отметил, что на сегодняшний день не существует альтернативы Олимпиаде, а создание своих соревнований является малореализуемой идеей.

«Возмущение в этой ситуации вызывает то, что одним спортсменам можно есть допинг, а другим — нельзя. Я говорю о терапевтических исключениях, об астматиках. Откровенно больные люди становятся олимпийскими чемпионами. Давайте для них специальную Олимпиаду устроим. Все выступают за идеалы, которых давно нет, которые спустили в унитаз», — добавил Валуев.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что РУСАДА примет рекомендацию набсовета и обжалует санкции WADA.