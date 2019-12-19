Поздняков считает, что РУСАДА примет рекомендацию набсовета и обжалует санкции WADA

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Поздняков считает, что РУСАДА примет рекомендацию набсовета и обжалует санкции WADA
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Считаю, что с большой долей вероятности рекомендация наблюдательного совета РУСАДА будет принята советом учредителей», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что наблюдательный совет является независимым органом, который принял взвешенное, обоснованное и мотивированное решение.

«И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути, для общего собрания членов РУСАДА рекомендация набсовета носит такой же характер, как для WADA рекомендации комитета по соответствию», — добавил глава ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA.

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