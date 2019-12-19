Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA
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- РИА Новости
«Ни я, ни генеральный директор Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде.