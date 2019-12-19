Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета по санкциям WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что руководство организации не будет комментировать решение наблюдательного совета по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Ни я, ни генеральный директор Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее стало известно, что РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде.