РУСАДА обжалует решение WADA в Спортивном арбитражном суде

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании организации не соответствующей кодексу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам председатель набсовета РУСАДА Александра Ивлева, которые передаёт РИА Новости, соответствующее решение было принято на прошедшем 19 декабря заседании наблюдательного совета.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее Владимир Путин рассказал, что придаёт политический оттенок решению WADA по России.