Путин рассказал, что придаёт политический оттенок решению WADA по России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, из-за чего, по его мнению, санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России носят политический оттенок.

«У нас в стране столько всего делается, чтобы российский спорт был чистым. Кстати, РУСАДА формировалось в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из WADA. Мы даже руководителя выбирали по их рекомендации. Это даёт все основания полагать, что решение WADA вновь носит политический оттенок», — заявил Путин на пресс-конференции.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее президент заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии.