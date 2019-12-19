Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал запрет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

«Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету, так в хартии записано» — заявил Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что если у WADA нет претензий к ОКР, то российские спортсмены должны выступать под флагом России.

«Пусть WADA разбирается с конкретными людьми, мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому», — добавил президент.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Путин высказался против коллективного наказания спортсменов за допинг.