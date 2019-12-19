Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал запрет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
  • Reuters

«Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету, так в хартии записано» — заявил Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что если у WADA нет претензий к ОКР, то российские спортсмены должны выступать под флагом России.

«Пусть WADA разбирается с конкретными людьми, мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому», — добавил президент.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Путин высказался против коллективного наказания спортсменов за допинг.

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