Федерация бокса России начала своё расследование по поводу допинг-теста Беспутина

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация проводит собственное расследование по поводу результата тестирования на допинг чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина.

«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил», — цитирует Кремлёва ТАСС.

По его словам, федерация намерена поддерживать спортсмена, но необходимо разобраться в ситуации, так как Федерация бокса России в любом случае выступает за чистый спорт. Он также считает, что нужно вскрыть пробу «Б».

«Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и всё остальное», — добавил Кремлёв.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. По информации СМИ, после поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата лигандрола, помогающего увеличить мышечную массу.

Ранее Бутаев заявил, что Беспутин совершил позорный поступок.